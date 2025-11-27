Während Aston Villa dank Donyell Malen den vierten Sieg im fünften Spiel der Europa League einfährt, verlieren die Young Boys Bern nicht nur ein Spiel. Die Fans des Schweizer Klubs benehmen sich in Birmingham komplett daneben.
YB-Fans randalieren in Birmingham! Ex-BVB-Star Donyell Malen erleidet blutende Wunde durch Wurfgeschoss
Donyell Malen trifft und wird bei "Bierbecher-Regen" am Kopf erwischt
Malen erzielte in der 27. Minute nach einer Flanke von Youri Tielemans per Kopf das 1:0. Als der frühere Dortmunder mit seinen Mannschaftskollegen jubelte, regnete es Bierbecher aus dem Gästeblock, wobei ein Becher Malen am Kopf traf.
Durch den Aufprall erlitt er eine kleine Schnittwunde an der Stirn. Malen konnte das Spiel jedoch fortsetzen.
- Getty Images Sport
Young-Boys-Fans liefern sich handfeste Auseinandersetzung mit der Polizei
Die Stimmung im Gästeblock war schon während des gesamten Spiels angespannt, eskalierte jedoch kurz nach dem Führungstreffer vollständig. Young-Boys-Fans gerieten mit der Polizei aneinander, wobei sogar Helme von Polizisten heruntergerissen wurden.
Stühle wurden herausgerissen und in Richtung der ersten Reihen und Polizisten geworfen, woraufhin Schiedsrichter und Spieler keine andere Wahl hatten, als das Spiel vorübergehend zu unterbrechen.
- Getty Images
Donyell Malen erzielt weiteren Treffer und wird erneut beworfen
Nach einer Unterbrechung von vier bis fünf Minuten wurde das Spiel wieder aufgenommen, aber die Unruhen waren noch lange nicht vorbei. In der 45. Minute kam es erneut zu Ausschreitungen, bei denen weitere Sitzschalen zerstört wurden und es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei kam.
Young-Boys-Kapitän Loris Benito versuchte, die Situation zu beruhigen, aber das schien sie nur noch zu verschlimmern.
Auf dem Rasen legte Malen unbeeindruckt von den Begleiterscheinungen einen weiteren Treffer nach (42.). Nach einem Solo von Morgan Rogers umspielte der niederländische Stürmer seinen Gegenspieler und schoss souverän zum 2:0 ein.
Bei der anschließenden Jubelfeier wurde er erneut mit Gegenständen beworfen, blieb diesmal jedoch unverletzt. Malen wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Am Ende brachte Villa ein 2:1 ins Ziel.
Donyell Malen: Leistungsdaten für Aston Villa in dieser Saison
Wettbewerb Spiele/Minuten Tore/Assists Premier League 12/380 3/1 Europa League 5/250 3/- Ligapokal 1/67 -/-