YB-Fans randalieren in Birmingham! Ex-BVB-Star Donyell Malen erleidet blutende Wunde durch Wurfgeschoss

Nach einer Unterbrechung von vier bis fünf Minuten wurde das Spiel wieder aufgenommen, aber die Unruhen waren noch lange nicht vorbei. In der 45. Minute kam es erneut zu Ausschreitungen, bei denen weitere Sitzschalen zerstört wurden und es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei kam.

Young-Boys-Kapitän Loris Benito versuchte, die Situation zu beruhigen, aber das schien sie nur noch zu verschlimmern.

Auf dem Rasen legte Malen unbeeindruckt von den Begleiterscheinungen einen weiteren Treffer nach (42.). Nach einem Solo von Morgan Rogers umspielte der niederländische Stürmer seinen Gegenspieler und schoss souverän zum 2:0 ein.

Bei der anschließenden Jubelfeier wurde er erneut mit Gegenständen beworfen, blieb diesmal jedoch unverletzt. Malen wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Am Ende brachte Villa ein 2:1 ins Ziel.