Aston Villa FC v BSC Young Boys - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Oliver Wittenburg

YB-Fans randalieren in Birmingham! Ex-BVB-Star Donyell Malen erleidet blutende Wunde durch Wurfgeschoss

Die Fans von Young Boys Bern geben in Birmingham ein ganz schlechtes Bild ab. Leidtragender ist nicht nur der Held des Abends.

Während Aston Villa dank Donyell Malen den vierten Sieg im fünften Spiel der Europa League einfährt, verlieren die Young Boys Bern nicht nur ein Spiel. Die Fans des Schweizer Klubs benehmen sich in Birmingham komplett daneben. 

  • Donyell Malen trifft und wird bei "Bierbecher-Regen" am Kopf erwischt

    Malen erzielte in der 27. Minute nach einer Flanke von Youri Tielemans per Kopf das 1:0. Als der frühere Dortmunder mit seinen Mannschaftskollegen jubelte, regnete es Bierbecher aus dem Gästeblock, wobei ein Becher Malen am Kopf traf.

    Durch den Aufprall erlitt er eine kleine Schnittwunde an der Stirn. Malen konnte das Spiel jedoch fortsetzen.

    • Werbung
  • إصابة دونيل مالينGetty Images Sport

    Young-Boys-Fans liefern sich handfeste Auseinandersetzung mit der Polizei

    Die Stimmung im Gästeblock war schon während des gesamten Spiels angespannt, eskalierte jedoch kurz nach dem Führungstreffer vollständig. Young-Boys-Fans gerieten mit der Polizei aneinander, wobei sogar Helme von Polizisten heruntergerissen wurden.

    Stühle wurden herausgerissen und in Richtung der ersten Reihen und Polizisten geworfen, woraufhin Schiedsrichter und Spieler keine andere Wahl hatten, als das Spiel vorübergehend zu unterbrechen.

  • Malen Aston Villa Young BoysGetty Images

    Donyell Malen erzielt weiteren Treffer und wird erneut beworfen

    Nach einer Unterbrechung von vier bis fünf Minuten wurde das Spiel wieder aufgenommen, aber die Unruhen waren noch lange nicht vorbei. In der 45. Minute kam es erneut zu Ausschreitungen, bei denen weitere Sitzschalen zerstört wurden und es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei kam.

    Young-Boys-Kapitän Loris Benito versuchte, die Situation zu beruhigen, aber das schien sie nur noch zu verschlimmern.

    Auf dem Rasen legte Malen unbeeindruckt von den Begleiterscheinungen einen weiteren Treffer nach (42.). Nach einem Solo von Morgan Rogers umspielte der niederländische Stürmer seinen Gegenspieler und schoss souverän zum 2:0 ein.

    Bei der anschließenden Jubelfeier wurde er erneut mit Gegenständen beworfen, blieb diesmal jedoch unverletzt. Malen wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Am Ende brachte Villa ein 2:1 ins Ziel.

  • Donyell Malen: Leistungsdaten für Aston Villa in dieser Saison

    WettbewerbSpiele/MinutenTore/Assists
    Premier League12/3803/1
    Europa League5/2503/-
    Ligapokal1/67-/-
Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Schweiz Super League
Sion crest
Sion
SIO
Young Boys crest
Young Boys
YB