Yamal-Gala und irre Aufholjagd! Spanien nach 9-Tore-Krimi im Finale der Nations League - Deutschland trifft auf Frankreich

Was für ein Spiel! Spanien legt gegen Frankreich 4:0 und 5:1 vor und muss am Ende noch zittern! Pedri, Yamal und Cherki erzielen Traumtore.

Spanien und Doppeltorschütze Lamine Yamal spielten lange wie im Rausch, Deutschland bekommt es deshalb im "Finale der Verlierer" der Nations League mit Frankreich um Superstar Kylian Mbappé zu tun. Der Vizeweltmeister unterlag in einem atemraubenden Halbfinale, das Züge eines offenen Schlagabtauschs trug, dem Europameister 4:5 (0:2) und ist damit am Sonntag ebenfalls in Stuttgart Gegner der DFB-Auswahl im Spiel um Platz 3 (15.00 Uhr). Um den Titel spielt Spanien danach in München (21.00 Uhr/beide RTL und DAZN) gegen Portugal.