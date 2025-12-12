XXL-Ehrung in Indien! Lionel Messi wird eine große Ehre zuteil

Im Rahmen der dreitägigen "G.O.A.T Tour" soll der Argentinier demnach zusammen mit Luis Suárez und Rodrigo de Paul vier Städte Indiens besuchen.

Neben Kolkata wird der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner, der von vielen Fußballfans als bester Spieler aller Zeiten (GOAT) gesehen wird, mit seinen Teamkollegen von Inter Miami in Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut Indian Times Premierminister Narendra Modi treffen.