Xabi Alonso wettert nach Real Madrids Heimdebakel gegen Celta Vigo: "Die Entscheidungen des Schiedsrichters haben uns in den Wahnsinn getrieben"

Das 0:2 (0:0) im Heimspiel gegen Celta Vigo samt mehrerer Platzverweise am Sonntagabend war für die Königlichen der Tiefpunkt der vergangenen Wochen. "Das Bernabeu wird panisch", schrieb die AS. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso sei "ein lustloser, uninspirierter Haufen", der Verein, so Marca, "chaotisch" und "in der Krise".

Wettbewerbsübergreifend gelangen Real nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Spielen. Seit dem Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona Ende Oktober haben die Madrilenen in der Liga gerade einmal die Hälfte aller 18 möglichen Punkte geholt. Aus fünf Punkten Vorsprung sind so vier Punkte Rückstand auf Barcelona geworden.

Entsprechend gerät auch Alonso zunehmend unter Druck. "Wir sind natürlich alle wütend", sagte der Spanier nach der Niederlage gegen Vigo: "Es war nicht das Spiel, das wir haben wollten, nicht das Ergebnis, das wir haben wollten."