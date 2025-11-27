"Wusste, dass ich großes Risiko gegangen bin": Manuel Neuer sieht keine Schuld bei sich an den Gegentoren gegen Arsenal

Und dann war da noch das spielentscheidende 1:3 von Gabriel Martinelli (77.) durch einen Konter, als Arsenal den Münchner Schlussmann weit vor dem eigenen Tor kalt erwischte. "Wenn du zurückliegst, ist es einfach so, dass man ein bisschen mehr Risiko gehen muss", sagte Neuer.

Wie er die Szene erlebt hat? "Der Pass ist gut, er kommt nicht so richtig in die Tiefe. Ich habe gesehen, dass Martinelli ein bisschen schneller ist als Jo (Kimmich) und dass es zu einem Eins-gegen-eins und einer Großchance kommen würde, das war mir schon klar."

Er habe daher versucht, die Situation vorher "zu beseitigen, aber er nimmt den Ball gut zur Seite mit, der Touch war gut - und ich komme da nicht mehr hin. Wobei ich wusste, dass ich großes Risiko gegangen bin." Fazit also, aus Neuers Sicht: kann passieren.