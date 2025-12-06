Wunschspieler des FC Bayern kriegt eine klare Ansage: "Ich würde zuerst nach Deutschland gehen, bevor ich in die Premier League wechsele"

"Wenn ich De Cat wäre, würde ich zuerst nach Deutschland gehen, bevor ich in die Premier League wechsele", empfahl Degryse De Cat bei Voetbal Primeur die Bundesliga gewissermaßen als Zwischenschritt.

"Du solltest nicht direkt zu Manchester City wollen. Gehe lieber zunächst in eine gute europäische Liga, sei dort einige Jahre lang Stammspieler - und wenn du dann mit 22 oder 23 den Schritt zu den ganz großen Vereinen gehen willst, bist du darauf deutlich besser vorbereitet", so Degryse, der von 1989 bis 1995 selbst für Anderlecht spielte, weiter.