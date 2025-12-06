Nathan De Cat vom RSC Anderlecht zählt derzeit zu den größten Mittelfeldtalenten der Welt. Auch der FC Bayern München und Bundesligarivale Borussia Dortmund sollen Interesse anmelden - und der ehemalige belgische Nationalspieler Marc Degryse sähe den 17-Jährigen gerne im deutschen Oberhaus.
Wunschspieler des FC Bayern kriegt eine klare Ansage: "Ich würde zuerst nach Deutschland gehen, bevor ich in die Premier League wechsele"
"Wenn ich De Cat wäre, würde ich zuerst nach Deutschland gehen, bevor ich in die Premier League wechsele", empfahl Degryse De Cat bei Voetbal Primeur die Bundesliga gewissermaßen als Zwischenschritt.
"Du solltest nicht direkt zu Manchester City wollen. Gehe lieber zunächst in eine gute europäische Liga, sei dort einige Jahre lang Stammspieler - und wenn du dann mit 22 oder 23 den Schritt zu den ganz großen Vereinen gehen willst, bist du darauf deutlich besser vorbereitet", so Degryse, der von 1989 bis 1995 selbst für Anderlecht spielte, weiter.
- Getty Images
Nathan De Cat steht bei RSC Anderlecht bis 2027 unter Vertrag
De Cat stammt aus Anderlechts Nachwuchs und ist bereits Stammspieler bei dem belgischen Topklub. In der laufenden Saison kam De Cat bisher auf 22 Einsätze, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.
Sein Vertrag bei Anderlecht läuft 2027 aus, Interesse soll es allen voran aus der Bundesliga geben. Neben den Bayern und dem BVB wird dabei auch Bayer Leverkusen Interesse nachgesagt.
Nathan De Cats Bilanz für Anderlechts Profis
- Einsätze: 29
- Einsatzminuten: 1.718
- Tore: 2
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 5