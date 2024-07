"Würde zahlen, um nochmal gegen ihn zu spielen!" Ex-Profi adelt Neymar

Ein ehemaliger Gegenspieler von Neymar hat den Brasilianer in den höchsten Tönen gelobt und Einblicke gegeben, wie es ist, gegen ihn zu spielen.

Neymar war zu seinen besten Zeiten einer der besten Spieler des Planeten und brachte Verteidiger regelmäßig zur Verzweiflung. Abdoul Camara hat nun Einblicke gegeben, wie es ist, gegen den Brasilianer zu spielen.

Im Internet kursiert ein Video von einer TV-Show, in der er den Superstar in höchsten Tönen lobt. Der 34-Jährige spielte unter anderem in der Ligue 1 für Guingamp und absolvierte dort in der Saison 2017/18 eine Partie gegen Neymar, die mit 0:3 verloren ging. Der PSG-Stürmer traf damals selbst und bereitete einen Treffer vor.