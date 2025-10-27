"Würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt": Berater äußert sich zu Soufiane El-Faouzi und dem BVB

Der vielseitige sowie laufstarke Mittelfeldspieler, der auf der Sechs, der Acht und der Zehn spielen kann, stammt aus der Jugend der Sportfreunde Siegen. Nach Stationen in Paderborn und Düsseldorf wechselte er vor wenigen Monaten für 200.00 Euro Ablöse von Alemannia Aachen auf Schalke.

Dort ist er auf Anhieb Stammspieler und absolvierte für die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bislang zehn Einsätze, in denen ihm drei Assists gelangen. Zuletzt legte er im Spitzenspiel gegen Darmstadt Moussa Syllas Siegtreffer mit einem starken Zuspiel mustergültig auf.

El-Faouzis Vertrag bei den Königsblauen läuft bis 2029 und soll keine Ausstiegsklausel enthalten – auch nicht für den Fall, dass Schalke den Aufstieg in die Bundesliga erneut nicht packt.