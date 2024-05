Wo trainiert und wohnt Italien während der EM in Deutschland? Hotel, Stadt, Quartier

Italien ist als Titelverteidiger bei der EM 2024 der Gejagte. Wo die Squadra Azzurra während des Turniers ihr Quartier hat, wird hier erklärt.

Nach der verpassten Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar 2022 ist die italienische Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) in diesem Sommer auf Wiedergutmachung aus.

Schwierig wird es bereits in der Gruppenphase, denn dort geht es gegen Nations-League-Sieger Spanien, den WM-Dritten Kroatien und Überraschungsteam Albanien.

Aber die Squadra Azzurra hat keinen Grund sich zu verstecken. Schließlich ist man Titelverteidiger. Mit dem Turniersieg bei der paneuropäischen EM 2021 kletterte Italien in der ewigen Liste der Europameister auf Platz zwei und ist nun gleichauf mit Frankreich, das ebenfalls zwei EM-Titel hat.

Im folgenden Artikel erklären wir, wo Italien für die EM sein Quartier bezieht.