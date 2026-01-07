WM-Teilnahme von Manuel Neuer vehement gefordert: "Ich sehe keine Konstellation, in der er der Gruppe nicht guttun würde"

Der 39-jährige Neuer ist für Sammer noch immer ein "Weltklasse-Torhüter mit einer Weltklasse-Ausstrahlung. Dazu kommt ein Weltklasse-Charakter." Neuer stehe für das Außergewöhnliche: "Selbst wenn ihn das Alter zwei, drei Prozentpunkte kostet, ist er immer noch außergewöhnlich."

Eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ist allerdings fraglich. Bayern Münchens Kapitän hatte unlängst erklärt, den Fokus ganz klar auf den Verein zu legen: "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin." Offen ist zudem, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern über den Sommer hinaus verlängern wird.

Bayern Münchens Shootingstar Lennart Karl räumt Sammer derweil "gute WM-Chancen" ein: "Er kann der Mannschaft etwas geben und beim Turnier reinwachsen. Alter sollte bei der Nominierung keine Rolle spielen."