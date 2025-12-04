Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
TOPSHOT-FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP
Janek Subke

WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen?

Vom 11. Juni 2026 bis 19. Juli 2026 findet die Weltmeisterschaft 2026 statt. Doch wann werden die Gruppen gezogen? GOAL weiß Bescheid.

In den USA, Kanada und Mexiko wird die Fußball-WM 2026 ausgetragen. 104 Spiele stehen vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 auf dem Plan. Deutschland ist eine der 42 Nationen, die bereits sicher für die WM qualifiziert sind.

Nur wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

  • WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen?

    Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bereits am Freitag, dem 5. Dezember, an. Ab 18 Uhr soll die Ziehung der Gruppenphase im John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C. (USA) erfolgen.

    Die Gruppen werden dabei aus den 42 bereits qualifizierten und sechs Playoff-Siegern ermittelt. Die Playoffs werden im März 2026 ausgespielt.

    Die Lostöpfe setzen sich folgendermaßen zusammen:

    Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
    USA (Gastgeber)KroatienNorwegenJordanien
    Mexiko (Gastgeber)MarokkoPanamaKap Verde
    Kanada (Gastgeber)KolumbienÄgyptenGhana
    SpanienUruguayAlgerienCuraçao
    ArgentinienSchweizSchottlandHaiti
    FrankreichJapanParaguayNeuseeland
    EnglandSenegalTunesienUefa-Playoff A
    BrasilienIranElfenbeinküsteUefa-Playoff B
    PortugalSüdkoreaUsbekistanUefa-Playoff C
    NiederlandeEcuadorKatarUefa-Playoff D
    BelgienÖsterreichSaudi-ArabienFifa-Playoff 1
    DeutschlandAustralienSüdafrikaFifa-Playoff 2
  • FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen? - Wichtigste Infos

    • Wettbewerb: WM 2026
    • Runde: Gruppenphase
    • Datum der Auslosung: 5. Dezember
    • Uhrzeit: 18 Uhr
    • Ort: John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C. (USA)
    • Übertragung im TV: ZDF, MagentaTV
    • Übertragung im Livestream: Joyn, zdf.de, MagentaSport, fifa.com
    • WM-Playoffs: März 2026
    • Dauer der WM: 11. Juni bis 19. Juli 2026

  • WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen? - Alle Teilnehmer im Überblick

    Verband / KategorieQualifizierte TeamsTeams in Playoffs
    Co-GastgeberKanada, Mexiko, USA 
    AFCAustralien, IR Iran, Japan, Jordanien, Republik Korea, Katar, Saudiarabien, UsbekistanIrak
    CAFAlgerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Ägypten, Ghana, Marokko, Senegal, Südafrika, TunesienDR Kongo
    CONCACAFCuraçao, Haiti, PanamaJamaika, Suriname
    CONMEBOLArgentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, UruguayBolivien
    OFCNeuseelandNeukaledonien
    UEFABelgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, SchweizItalien, Nordirland, Wales, Bosnien/Herzegowina, Ukraine, Schweden, Polen, Albanien, Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo, Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland
    Summe42 von 48 TeamsAm Ende 6 von 48 Teams (4 davon aus UEFA)