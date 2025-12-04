WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen?

In den USA, Kanada und Mexiko wird die Fußball-WM 2026 ausgetragen. 104 Spiele stehen vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 auf dem Plan. Deutschland ist eine der 42 Nationen, die bereits sicher für die WM qualifiziert sind.

Nur wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.