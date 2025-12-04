WM Auslosung, Termin: Wann werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 gezogen?

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bereits am Freitag, dem 5. Dezember, an. Ab 18 Uhr soll die Ziehung der Gruppenphase im John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C. (USA) erfolgen.
Die Gruppen werden dabei aus den 42 bereits qualifizierten und sechs Playoff-Siegern ermittelt. Die Playoffs werden im März 2026 ausgespielt.
Die Lostöpfe setzen sich folgendermaßen zusammen:
|Topf 1
|Topf 2
|Topf 3
|Topf 4
|USA (Gastgeber)
|Kroatien
|Norwegen
|Jordanien
|Mexiko (Gastgeber)
|Marokko
|Panama
|Kap Verde
|Kanada (Gastgeber)
|Kolumbien
|Ägypten
|Ghana
|Spanien
|Uruguay
|Algerien
|Curaçao
|Argentinien
|Schweiz
|Schottland
|Haiti
|Frankreich
|Japan
|Paraguay
|Neuseeland
|England
|Senegal
|Tunesien
|Uefa-Playoff A
|Brasilien
|Iran
|Elfenbeinküste
|Uefa-Playoff B
|Portugal
|Südkorea
|Usbekistan
|Uefa-Playoff C
|Niederlande
|Ecuador
|Katar
|Uefa-Playoff D
|Belgien
|Österreich
|Saudi-Arabien
|Fifa-Playoff 1
|Deutschland
|Australien
|Südafrika
|Fifa-Playoff 2