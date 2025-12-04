WM 2026, Auslosung der Gruppen: Wie sehen die Lostöpfe aus?

Die insgesamt 48 Teams, die im kommenden Jahr bei der WM teilnehmen werden, sind für die Auslosung in vier Lostöpfe aufgeteilt. So ergeben sich pro Lostopf zwölf Mannschaften, welche anhand der aktuellen FIFA-Weltrangliste verteilt sind.

Zum Zeitpunkt der Ziehung am Freitag, den 5. Dezember, haben sich noch nicht alle Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert. Die Playoffs der UEFA sowie die interkontinentalen Playoffs finden erst im März 2026 statt, sodass bei der Auslosung für insgesamt sechs Mannschaften Platzhalter bereit liegen.

Im ersten Lostopf befinden sich die neun besten Teams der FIFA-Weltrangliste sowie die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko. Das DFB-Team befindet sich ebenfalls in Lostopf 1 und trifft in der Gruppenphase somit auf Mannschaften aus den Lostöpfen zwei bis vier.

Die übrigen Mannschaften wurden basierend auf ihrer aktuellen Weltranglistenposition auf die verbleibenden Lostöpfe aufgeteilt. Dabei befinden sich die sechs Playoff-Sieger jedoch allesamt in Lostopf 4.