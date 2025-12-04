world-cup-trophy-1200Getty Images
WM 2026, Auslosung der Gruppen: Wie sehen die Lostöpfe aus?

Am Freitag geht die Auslosung der Gruppenphase für die WM 2026 über die Bühne. Doch wie sehen Lostöpfe aus? GOAL hat für Euch die Antwort.

Die Ziehung der WM-Gruppen findet am Freitag, den 5. Dezember, im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., statt. Ab 18 Uhr deutscher Zeit entscheidet sich, wie die 48 teilnehmenden Teams bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf die zwölf Gruppen verteilt werden.

GOAL gibt Euch einen Überblick über die Lostöpfe bei der WM-Auslosung.

    Die insgesamt 48 Teams, die im kommenden Jahr bei der WM teilnehmen werden, sind für die Auslosung in vier Lostöpfe aufgeteilt. So ergeben sich pro Lostopf zwölf Mannschaften, welche anhand der aktuellen FIFA-Weltrangliste verteilt sind. 

    Zum Zeitpunkt der Ziehung am Freitag, den 5. Dezember, haben sich noch nicht alle Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert. Die Playoffs der UEFA sowie die interkontinentalen Playoffs finden erst im März 2026 statt, sodass bei der Auslosung für insgesamt sechs Mannschaften Platzhalter bereit liegen.

    Im ersten Lostopf befinden sich die neun besten Teams der FIFA-Weltrangliste sowie die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko. Das DFB-Team befindet sich ebenfalls in Lostopf 1 und trifft in der Gruppenphase somit auf Mannschaften aus den Lostöpfen zwei bis vier.

    Die übrigen Mannschaften wurden basierend auf ihrer aktuellen Weltranglistenposition auf die verbleibenden Lostöpfe aufgeteilt. Dabei befinden sich die sechs Playoff-Sieger jedoch allesamt in Lostopf 4. 

    WM 2026, Auslosung der Gruppen: Alle Mannschaften im Überblick

    Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
    KanadaKroatienNorwegenJordanien
    MexikoMarokkoPanamaKap Verde
    USAKolumbienÄgyptenGhana
    SpanienUruguayAlgerienCuracao
    ArgentinienSchweizSchottlandHaiti
    FrankreichJapanParaguayNeuseeland
    EnglandSenegalTunesienUEFA-Playoff A
    BrasilienIranElfenbeinküsteUEFA-Playoff B
    PortugalSüdkoreaUsbekistanUEFA-Playoff C
    NiederlandeEcuadorKatarUEFA-Playoff D
    BelgienÖsterreichSaudi-ArabienFIFA-Playoff 1
    DeutschlandAustralienSüdafrikaFIFA-Playoff 2

  • WM 2026, Auslosung der Gruppen: Wie sehen die Lostöpfe aus? Wichtigste Infos

    EventWM 2026
    OrtUSA, Kanada, Mexiko
    Anzahl Teams48
    Anzahl Gruppen12
    Datum, Endrunde11. Juni bis 19. Juli 2026
    Datum, Auslosung5. Dezember 2025
    Übertragung, AuslosungMagentaTV, MagentaSport, ZDF, FIFA+

