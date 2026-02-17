"Wird richtig, richtig große Karriere machen": BVB-Trainer Niko Kovac schwärmt von Supertalent

Doch dabei beließ es Kovac nicht. Er formulierte eine Prognose mit Ansage: "Er wird die Zukunft dieses Klubs sein, aber auch die Zukunft des italienischen Fußballs in der Nationalmannschaft. Sollte er sich weiter so entwickeln, dann sind wir alle froh." Kovac führte aus: "Er macht große Fortschritte, ein tolles Herz hat er. Er ist ein technisch sehr sauberer Spieler, die Italiener sagen 'fantasista'. Ein Spieler, der als Zehn oder Acht schon mit 17 Jahren Sachen auf dem Platz sieht, die andere mit 30 Jahren nicht sehen."