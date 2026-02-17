Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac ist auf der Pressekonferenz vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta ins Schwärmen geraten, als er zu Samuele Inacio gefragt wurde: "Ein toller Fußballer! Sollte er gesund bleiben, wird er eine richtig, richtig große Karriere machen. Mit 17 Jahren sehe ich vieles, was ein sehr, sehr guter Spieler in Zukunft haben wird."
"Wird richtig, richtig große Karriere machen": BVB-Trainer Niko Kovac schwärmt von Supertalent
- Getty Images Sport
Samuele Inacio sitzt in der Liga zweimal auf der Bank
Der 17-jährige Zehner Samuele Inacio trainiert seit kurzem bei Borussia Dortmunds Profis mit und wurde nun auch über die sogenannte B-Liste in den Kader für die Champions League aufgenommen. In den vergangenen beiden Bundesligaspielen saß der Italiener, der aus der Jugend des CL-Gegners Atalanta zum BVB wechselte, jeweils auf der Bank.
- IMAGO / Kirchner-Media
Niko Kovac über Samuele Inacio: "Sieht Sachen, die andere mit 30 Jahren nicht sehen"
Doch dabei beließ es Kovac nicht. Er formulierte eine Prognose mit Ansage: "Er wird die Zukunft dieses Klubs sein, aber auch die Zukunft des italienischen Fußballs in der Nationalmannschaft. Sollte er sich weiter so entwickeln, dann sind wir alle froh." Kovac führte aus: "Er macht große Fortschritte, ein tolles Herz hat er. Er ist ein technisch sehr sauberer Spieler, die Italiener sagen 'fantasista'. Ein Spieler, der als Zehn oder Acht schon mit 17 Jahren Sachen auf dem Platz sieht, die andere mit 30 Jahren nicht sehen."
Der Spielplan von Borussia Dortmund:
- 17.02., 21 Uhr: Atalanta (H)
- 21.02., 18.30 Uhr: RB Leipzig (A)
- 25.02., 18.45 Uhr: Atalanta (A)
- 28.02., 18.30 Uhr: Bayern München (H)