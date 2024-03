"Wird für viel mehr verkauft werden": Lionel Messis legendärer Vertrag auf einer Serviette kommt unter den Hammer

Ein ungewöhnlicher Vertrag aus frühen Zeiten von Lionel Messi wird verkauft - man erwartet ein hohes Gebot.

Ein Stück Papier, mit dem eine einmalige Weltkarriere begann, wird versteigert: Eine Serviette, auf der Lionel Messi mit 13 Jahren ein Vertrag beim FC Barcelona versprochen wurde, soll einen neuen Besitzer finden. Offiziell wird für den historischen Papierfetzen ein Gebot von bis zu 635.000 US-Dollar (rund 585.000 Euro) erwartet.

Das Stück soll zunächst ab dem 18. März in New York und anschließend in Paris und London ausgestellt werden, die Auktion läuft dann bis zum 27. März. Der Chef des New Yorker Auktionshauses Bonhams, Ian Ehling, rechnet sogar damit, dass "sie für viel mehr verkauft werden wird".

Im vergangenen Dezember war schon eine Sammlung von sechs Messi-Trikots der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verkauft worden, sie brachte 7,8 Millionen Dollar (7,18 Millionen Euro) ein.