"Wird es nie werden": Deutscher Weltmeister glaubt nicht an künftige Liebesbeziehung zwischen Thomas Tuchel und England-Fans

Thomas Tuchel wird als englischer Nationaltrainer niemals die Gunst der Fans gewinnen können. Davon geht zumindest Per Mertesacker aus, wie er im ZDF erklärt hat.
Mertesacker über Tuchel und seine Fan-Beziehung: "Kann ganz schnell kippen"
"Die Ergebnisse geben ihm im Moment recht und deswegen lieben sie ihn im Moment, aber das kann ganz schnell kippen", meinte der TV-Experte und betonte: Die große Liebe "wird es nie werden". Viele Fans auf der Insel hatten nach dem Aus von Gareth Southgate und dem Interimstrainer Lee Carsley erneut einen starken und charismatischen Coach aus dem Heimatland gefordert. Laut Mertesacker werde man "immer kritisch auf einen deutschen Trainer blicken".
Grund dafür sei im Fall Tuchel unter anderem die Posse mit Jude Bellingham: In seiner seit jeher konsequenten Art ließ sich der Ex-Trainer des FC Bayern München auch bei Bellingham nicht von Star-Allüren beeindrucken und nominierte den Mittelfeld-Akteur zuletzt aus leistungstechnischen Gründen nicht für die englische Auswahl.
WM-Quali der Engländer verläuft tadellos
Mertesacker bezeichnete dies als offene "Baustelle" - und diese dürfte wohl auch noch etwas bestehen bleiben: In der Schlussphase des WM-Qualifikationsspiels am vergangenen Sonntag gegen Albanien wurde der Star von Real Madrid ausgewechselt und reagierte sichtlich unzufrieden auf diese Maßnahme seines Trainers. "Das ist die Entscheidung, und die Entscheidung muss er akzeptieren", blieb Tuchel sich im Nachgang jedoch weiter treu. "Ich habe gesehen, dass er nicht zufrieden war", so Tuchel. Er werde aber eine Auswechslung nicht zurücknehmen, "nur weil jemand mit den Armen fuchtelt".
Abgesehen von den Problemen mit Bellingham kann sich der 52-Jährige ohnehin kaum etwas vorwerfen lassen. Das 2:0 über die Albaner bedeutete eine perfekte Qualifikationsrunde: In acht Spielen konnte England - angeführt von einem überragenden Harry Kane - acht Siege und 22:0 Tore feiern.
Thomas Tuchel: Seine Stationen als Trainer
- England (10 Spiele / 2,70 Punkte pro Spiel)
- FC Bayern München (61 / 1,95)
- FC Chelsea (100 / 2,08)
- Paris Saint-Germain (127 / 2,35)
- Borussia Dortmund (107 / 2,12)
- FSV Mainz 05 (183 / 1,43)