"Wird es nie werden": Deutscher Weltmeister glaubt nicht an künftige Liebesbeziehung zwischen Thomas Tuchel und England-Fans

"Die Ergebnisse geben ihm im Moment recht und deswegen lieben sie ihn im Moment, aber das kann ganz schnell kippen", meinte der TV-Experte und betonte: Die große Liebe "wird es nie werden". Viele Fans auf der Insel hatten nach dem Aus von Gareth Southgate und dem Interimstrainer Lee Carsley erneut einen starken und charismatischen Coach aus dem Heimatland gefordert. Laut Mertesacker werde man "immer kritisch auf einen deutschen Trainer blicken".

Grund dafür sei im Fall Tuchel unter anderem die Posse mit Jude Bellingham: In seiner seit jeher konsequenten Art ließ sich der Ex-Trainer des FC Bayern München auch bei Bellingham nicht von Star-Allüren beeindrucken und nominierte den Mittelfeld-Akteur zuletzt aus leistungstechnischen Gründen nicht für die englische Auswahl.