"Wird er sicherlich wieder verändern": Karim Adeyemi muss beim BVB nach Wutausbruch zum Rapport

"Das haben wir bisher nicht getan. Nach dem Spiel sind natürlich alle in ihre Richtungen abgedüst", berichtete Kovac, der nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit Adeyemi aufgenommen hatte: "Das wollen wir hier noch einmal im persönlichen Gespräch unter vier, sechs oder acht Augen - je nachdem, wer da teilnimmt - noch einmal durchgehen."

Adeyemi hatte sich in der Bundesliga-Partie im Dezember über seine Auswechslung aufgeregt und wollte direkt in die Kabine gehen, Sebastian Kehl hielt ihn davon ab. Der Sportdirektor kündigte im Anschluss umgehend eine Strafe an. "Das gehört sich nicht, und das weiß auch Karim", betonte Kehl damals zu dem Abgang des 23-Jährigen: "Deswegen wird er dafür eine Geldstrafe bekommen."