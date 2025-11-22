"Wird das Sportgericht sicherlich drastisch sanktionieren": Ex-Schiedsrichter attackiert Rotsünder Dominik Kohr nach Brutalo-Foul

Gräfe zog dabei einen Vergleich zu Ex-Frankfurt-Profi David Abraham, der während seiner aktiven Zeit ebenfalls für seine ruppige Spielweise bekannt war: "Das sind Spielertypen, die muss man mehr führen. Da muss man vor allem präventiv regeln. Wenn ein Schiedsrichter eine Chance hat, dann muss er ihm vorher schon sagen, dass er diese dreckige Art nicht akzeptiert. Hart gerne, aber dreckig nicht."

Zwar könne man als Unparteiischer nicht alles unterbinden, wie Kohr könne man auf dem Platz jedoch "nicht agieren", so Gräfe weiter.

Kohrs harte Gangart war in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand heftiger Diskussionen. Erst vor wenigen Wochen hatte Nationalspieler Deniz Undav den Mainzer nach einem Duell im DFB-Pokal verbal attackiert: "Er ist nur am foulen gewesen - auch nach seiner Gelben Karte noch. Er hat danach noch zwei, drei oder vier Fouls gespielt, wo ich mich irgendwann aufgeregt habe. Das musst du als Schiri unterbinden. Das habe ich irgendwann lauter gemacht und verdient die Gelbe Karte bekommen. Als Schiri musst du auch mal eine Gelb-Rote geben, weil Kohr bekannt dafür ist, Leute zu verletzten", schimpfe der Stürmer des VfB Stuttgart.