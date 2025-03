Im Landespokal-Viertelfinale kommt es heute zum Leipzig-Derby zwischen Lok und Chemie. Wo das Spiel übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen des Sachsenpokals empfängt am heutigen Sonntag, 23. März, Chemie Leipzig im Lokalderby den 1. FC Lok Leipzig. Gespielt wird ab 14.30 Uhr. Die beiden Regionalligisten stehen in der Tabelle an ziemlich unterschiedlichen Positionen. Während Lok an der Tabellenspitze rangiert, kämpft Chemie um den Klassenerhalt, vier Punkte Vorsprung haben sie auf den ersten Abstiegsplatz.

Gespielt wird im Kunze-Sportpark in Leutzsch, der Heimstätte von Chemie.