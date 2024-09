Manuel Neuer hat ausweichend auf die Frage reagiert, ob er mit Deutschlands neuer Nummer eins schon Kontakt aufgenommen hat.

Bei den kürzlich abgehaltenen Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande fand sich der zurückgetretene Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München erstmals in der Zuschauerrolle wieder. Wie dies für ihn war, hat er am Samstagabend nach dem 6:1-Sieg im Bundesligaspiel gegen Holstein Kiel erzählt.