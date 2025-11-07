Star-Berater Jorge Mendes ist seinem Schützling Lamine Yamal zur Seite gesprungen und hat dessen ausfallenden Lebensstil gegen die einprasselnde Kritik verteidigt.
"Wir waren alle mal 18 Jahre alt": Berater verteidigt Eskapaden von Barca-Star Lamine Yamal
Mendes verteidigt Eskapaden von Lamine Yamal
Im Interview mit der spanischen Zeitung Mundo Deportivo betonte Mendes, dass man berücksichtigen müsse, dass der Barca-Star vergleichsweise noch relativ jung sei und Fehler, auch im Auftreten abseits des Platzes, dazugehörten.
"Ich verstehe den ganzen Wirbel um Lamine Yamal nicht. Wir waren alle mal 18 und jung", erklärte der Portugiese. "Wie Präsident Laporta schon sagte, müssen wir ihn bestmöglich unterstützen und ihm helfen, denn er ist eine große Bereicherung für den Verein. Lamine ist der Spieler, über den weltweit alle reden. Es herrscht Einigkeit darüber, dass er ein großartiger Spieler für Gegenwart und Zukunft ist."
Lamine Yamal wegen fragwürdiger Aktionen in der Kritik
Yamal hatte in der Vergangenheit immer wieder mit fragwürdigen Aktionen auf und neben dem Rasen für Schlagzeilen gesorgt. Bei den Feierlichkeiten zu seinem 18. Geburtstag im Sommer hatte er unter anderem eine Gruppe kleinwüchsiger Künstler zu Unterhaltungszwecken engagiert, worauf er von Fans, Medien und sogar einer Interessenvertretung heftige Kritik einstecken musste.
Jüngst ließ er mit Provokationen gegen Spieler von Real Madrid aufhorchen, als er im Vorfeld des Clasicos zwischen Barcelona und den Königlichen meinte, die Stars der Blancos würden sich während des Spiels immer nur beschweren und somit Schiedsrichter beeinflussen.
Flick und Laporta mit Rückendeckung für Yamal
Rückendeckung bekam er daraufhin von Barca-Präsident Joan Laporta sowie Trainer Hansi Flick. "Ich werde ihn immer schützen und unterstützen. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kerl, er ist noch sehr jung, und wir werden diesen Weg weitergehen", meinte der Deutsche vor einigen Tagen, angesprochen auf die jüngste Aufruhr um den 18-Jährigen.
Auch Yamal selbst echauffierte sich über die jüngsten Medienberichte: "Ich lese nicht viel, ich muss spielen. Es wird viel über meine Pubalgie (Schambeinentzündung; Anm. d. Red.) gesprochen, und das macht mich traurig, denn es sind alles Lügen", sagte er nach dem 3:3 der Katalanen beim FC Brügge in der Champions League.
Als nächstes sind Barca und Yamal am Sonntag gefragt, wenn Celta Vigo als Gegner im letzten Ligaspiel vor der Länderspielpause wartet. Die Katalanen können sich einen weiteren Ausrutscher nicht leisten, da Spitzenreiter Real Madrid nach dem Clasico-Erfolg fünf Punkte Vorsprung hat.
Lamine Yamals Leistungsdaten beim FC Barcelona 25/26
- Spiele: 10
- Tore: 5
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 2