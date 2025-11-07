"Wir waren alle mal 18 Jahre alt": Berater verteidigt Eskapaden von Barca-Star Lamine Yamal

Rückendeckung bekam er daraufhin von Barca-Präsident Joan Laporta sowie Trainer Hansi Flick. "Ich werde ihn immer schützen und unterstützen. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kerl, er ist noch sehr jung, und wir werden diesen Weg weitergehen", meinte der Deutsche vor einigen Tagen, angesprochen auf die jüngste Aufruhr um den 18-Jährigen.

Auch Yamal selbst echauffierte sich über die jüngsten Medienberichte: "Ich lese nicht viel, ich muss spielen. Es wird viel über meine Pubalgie (Schambeinentzündung; Anm. d. Red.) gesprochen, und das macht mich traurig, denn es sind alles Lügen", sagte er nach dem 3:3 der Katalanen beim FC Brügge in der Champions League.

Als nächstes sind Barca und Yamal am Sonntag gefragt, wenn Celta Vigo als Gegner im letzten Ligaspiel vor der Länderspielpause wartet. Die Katalanen können sich einen weiteren Ausrutscher nicht leisten, da Spitzenreiter Real Madrid nach dem Clasico-Erfolg fünf Punkte Vorsprung hat.