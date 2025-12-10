"Wir spielen hier kein Tippkick": BVB-Coach Niko Kovac antwortet auf Kommentare von Julian Brandt

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat auf die Aussagen seines Spielers Julian Brandt reagiert, der nach dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende erklärt hatte, dass man aus seiner Sicht "Fußball spielt und nicht Fußball läuft".

In Brandts Sätze war eine Kritik am von Kovac geforderten Ansatz mit hoher Disziplin und Laufbereitschaft interpretiert worden, auch wenn Brandt selbst am Dienstag während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt schon etwas zurückgerudert war. "Die Interpretation, dass ich eine Abneigung gegen den Fußball meines Coaches hätte, ist Quatsch", sagte Brandt.