FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

"Wir spielen hier kein Tippkick": BVB-Coach Niko Kovac antwortet auf Kommentare von Julian Brandt

Seine Kommentare kommen beim Coach nicht gut an, auch wenn der BVB-Spieler bei der Pressekonferenz schon zurückgerudert war.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat auf die Aussagen seines Spielers Julian Brandt reagiert, der nach dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende erklärt hatte, dass man aus seiner Sicht "Fußball spielt und nicht Fußball läuft". 

In Brandts Sätze war eine Kritik am von Kovac geforderten Ansatz mit hoher Disziplin und Laufbereitschaft interpretiert worden, auch wenn Brandt selbst am Dienstag während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt schon etwas zurückgerudert war. "Die Interpretation, dass ich eine Abneigung gegen den Fußball meines Coaches hätte, ist Quatsch", sagte Brandt. 

  • JULIAN BRANDT BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / RHR-Foto

    Niko Kovac über Julian Brandt: "Er muss laufen"

    Vor dem Spiel gegen Bodö/Glimt wurde Kovac bei DAZN nach den Sätzen von Brandt gefragt - und antwortete deutlich: "Grundsätzlich sind wir uns alle einig, dass wir hier kein Tippkick spielen. Wenn ein Spiel 60 Minuten geht und ein Spieler vielleicht ein, zwei Minuten am Ball ist - was macht er in den anderen 58 Minuten? Er muss laufen - so! Fußball ist Laufsport mit dem Ball", sagte Kovac.

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-PRESSERAFP

    Julian Brandt könnte im Sommer ablösefrei den BVB verlassen

    Brandts Vertrag in Dortmund läuft im kommenden Sommer aus, sodass der 29-Jährige dann ablösefrei wechseln könnte, wenn er sich mit seinem Klub nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigt. Wie BVB-Manager Sebastian Kehl am Mittwoch verriet, laufen die Verhandlungen mit Brandt, der seit 2019 für Schwarz-Gelb aufläuft.

    "Natürlich sind wir in Gesprächen", sagte Kehl. "Wir wissen, wie stark Julian ist, der auch Identifikation mit sich bringt. Aber natürlich macht er sich natürlich Gedanken um seine Zukunft, das ist völlig legitim", ergänzte er. 

  • Die Saison 2025/26 von Julian Brandt

    • Spiele: 23
    • Spielminuten: 1172
    • Tore: 5
    • Vorlagen: 3

