Thiago Alcantara hat sich mit lobenden Worten über die Arbeit von Barcelonas Trainer Hansi Flick geäußert.

Als Trainer des FC Barcelona läuft es für Hansi Flick in dessen erster Saison beim spanischen Traditionsverein ausgezeichnet. Die Katalanen haben wenige Wochen vor dem Saisonende noch alle Chancen auf den Gewinn des Triples aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Nun hat sich mit Thiago Alcantara eine Legendes des Klubs in warmen Worten über Flicks Arbeit in Barcelona geäußert.