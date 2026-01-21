Die ausgesperrten Ultras des FC Bayern haben es beim letzten Heimspiel der Champions-League-Saison gegen Royale Union Saint-Gilloise doch in die Allianz Arena geschafft.
"Wir sind immer hier": Ultras des FC Bayern trotz Blocksperre gegen Saint-Gilloise in der Allianz Arena
Statt wie gewohnt im Unterrang der Südkurve zu stehen, fanden einige von ihnen im Oberrang neue Plätze. Etwa 15 Minuten vor dem Anpfiff gaben sie sich optisch und akustisch zu erkennen.
Sie entrollten Banner, auf denen unter anderem stand: "Wir sind immer hier - die Kurve das sind wir". Auf einem anderen hieß es: "Gegen Kollektivstrafen - für eine lebendige Fankultur". Dazu stimmten sie Gesänge an. Auch im Spiel war ihr Support deutlich zu hören.
UEFA bestraft Bayern wegen Pyroshow gegen Sporting
Auslöser des "Umzugs" vom Unter- in den Oberrang ist eine Strafe der UEFA. Der Verband ordnete als Reaktion auf den massiven Einsatz von Pyrotechnik im Heimspiel gegen Sporting CP am 9. Dezember (3:1) eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve an.
Bayerns Verantwortliche, die Teile der eigenen Fans nach der Pyro-Eskalation öffentlich kritisiert hatten, gingen über das Strafmaß der UEFA sogar noch hinaus und entschieden, gegen Saint-Gilloise die gesamte Südkurve im Unterrang zu schließen. Betroffen davon sind mehr als 9.300 Plätze.
Die Gründe waren organisatorischer Natur, denn in dem Bereich des Stadions herrscht freie Platzwahl und die Tickets sind nicht personalisiert. Eine Trennung zwischen beteiligten und unbeteiligten Anhängern wäre nicht möglich gewesen. Offensichtlich schafften es aber viele Ultras, sich Tickets für den Oberrang zu besorgen und das Spiel von dort zu verfolgen.
Die UEFA verhängte wegen des Vergehens gegen Sporting zudem eine auf zwei Jahre ausgesetzte Bewährungsstrafe gegen die Bayern, die die Sperrung der gesamten Südtribüne vorsieht.
Im Duell mit Saint-Gilloise kann der FCB vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse klarmachen. Im Falle eines Sieges ist das Ticket gelöst, ehe zum Abschluss noch das Auswärtsspiel bei PSV Eindhoven ansteht.
