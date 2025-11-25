Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich im Transferpoker um Dayot Upamecano zu Wort gemeldet und erneut den Wunsch geäußert, unbedingt mit dem Innenverteidiger verlängern zu wollen.
"Wir reden noch miteinander": Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu Transfergerüchten um Dayot Upamecano
Eberl über Upamecano: "Soll nicht wegen des Geldes bleiben"
"Upa ist jetzt 27 Jahre alt, im goldenen Alter für einen Innenverteidiger. Er will seine Entscheidung sehr bewusst treffen, was er auch machen soll. Upa soll und wird nicht wegen des Geldes bleiben, auch wenn er ein gutes Angebot von uns bekommen hat, sondern wegen unserem generellen Weg und dem Gesamtpaket", erklärte Eberl in der Sport Bild.
Der französische Nationalspieler gehöre zweifelsohne zu den "weltbesten Verteidigern", so der FCB-Sportvorstand weiter. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit habe aus Sicht des deutschen Rekordmeisters deshalb oberste Priorität: "Vincent, Christoph und ich haben ihn sehr unterstützt und wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten. Er wäre für uns der interne Königstransfer."
Nach wie vor befänden sich beide Seiten in Verhandlungen. Eberl ist allerdings guter Dinge, dass es zu einer Übereinkunft kommen könnte: "Wir reden noch miteinander. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, und ich glaube zu spüren, dass Upa sich bei uns mit unserem eingeschlagenen Weg sehr wohlfühlt."
- AFP
Upamecano von Real Madrid und PSG umworben
Upamecanos Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Sollte keine Einigung bezüglich eines neuen Arbeitsvertrages zustande kommen, wäre er im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Vor allem Real Madrid soll auf einen Transfer schielen, laut Sky ist mittlerweile auch Paris Saint-Germain interessiert.
Dem Vernehmen nach liegen die beiden Parteien beim Thema Gehalt noch auseinander. Darüber hinaus fordert Upamecano wohl eine Ausstiegsklausel, die ihm die Münchner allerdings nur äußerst ungerne gewähren wollen.
Der Spieler selbst wies die Gerüchte jüngst jedoch zurück, wonach er zu hohe finanzielle Forderungen habe: "Es geht nicht ums Geld. Wir reden mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) und mit Christoph (Freund, Anm. d. Red.). Ich konzentriere mich auf die Saison mit unserer Mannschaft und bin zufrieden hier."
Upamecano spielt eine hervorragende Saison und trägt als Abwehrchef entscheidend dazu bei, dass der FC Bayern bislang nahezu makellos auftritt und sowohl die Bundesliga als auch die Champions League anführt.
Dayot Upamecano: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 16
- Tore: 1
- Assists:
- Vertrag bei Bayern bis: 2026