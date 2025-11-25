"Wir reden noch miteinander": Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu Transfergerüchten um Dayot Upamecano

"Upa ist jetzt 27 Jahre alt, im goldenen Alter für einen Innenverteidiger. Er will seine Entscheidung sehr bewusst treffen, was er auch machen soll. Upa soll und wird nicht wegen des Geldes bleiben, auch wenn er ein gutes Angebot von uns bekommen hat, sondern wegen unserem generellen Weg und dem Gesamtpaket", erklärte Eberl in der Sport Bild.

Der französische Nationalspieler gehöre zweifelsohne zu den "weltbesten Verteidigern", so der FCB-Sportvorstand weiter. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit habe aus Sicht des deutschen Rekordmeisters deshalb oberste Priorität: "Vincent, Christoph und ich haben ihn sehr unterstützt und wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten. Er wäre für uns der interne Königstransfer."

Nach wie vor befänden sich beide Seiten in Verhandlungen. Eberl ist allerdings guter Dinge, dass es zu einer Übereinkunft kommen könnte: "Wir reden noch miteinander. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, und ich glaube zu spüren, dass Upa sich bei uns mit unserem eingeschlagenen Weg sehr wohlfühlt."