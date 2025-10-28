"Wir müssen jeglichen Schmutz beseitigen!" Der türkische Fußball versinkt nach schockierenden Enthüllungen im Chaos eines Wettskandals

"Wenn wir den türkischen Fußball dahin bringen wollen, wo er hingehört, müssen wir jeglichen Schmutz beseitigen", sagte Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu, der auf einer Pressekonferenz die schockierenden Ergebnisse einer internen Untersuchung von 571 Schiedsrichtern präsentierte: "Wir sind entschlossen, den Fußball von jeglicher Spur von Korruption zu befreien." Dabei werde man "keine Ausnahmen machen". Die Istanbuler Staatsanwaltschaft gab umgehend bekannt, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Wie gravierend das Problem ist, offenbart ein genauerer Blick auf die erschreckenden Zahlen. So soll einer der beschuldigten Schiedsrichter alleine 18.227 Wetten (!) platziert, 42 Referees auf jeweils mehr als 1000 Fußballspiele gesetzt haben. Die meisten Begegnungen, auf die gewettet wurden, waren Spiele ausländischer Ligen. 22 der 371 Schiedsrichter kommen demnach auf nationaler Ebene zum Einsatz, die Identitäten gab Haciosmanoglu aber nicht bekannt. Zudem blieb offen, ob einige von ihnen verdächtigt werden, auf Spiele gesetzt zu haben, die sie geleitet haben.