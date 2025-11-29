"Wir müssen erst mit Leo sprechen": Kevin-Prince Boateng enthüllt, wie Messi beim FC Barcelona die Transfers abnickte

Messi mochte Boateng offenbar und gab sein Okay für den Transfer. Gegen eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro wechselte der gebürtige Berliner Ende Januar 2019 zu Barca, hinterließ dort in einem halben Jahr dann allerdings nicht wirklich große Spuren.

Da Suarez so gut wie immer im Sturmzentrum spielte, kam Boateng lediglich auf vier Einsätze für die Katalanen. Eine direkte Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht, im Sommer 2019 kehrte er zunächst zu Sassuolo zurück. Dort blieb er jedoch nicht und schloss sich wenig später der AC Florenz an, spielte danach noch für Besiktas und Monza. 2021 kehrte Boateng dann zu Jugendverein Hertha BSC in die Heimat zurück, nach zwei Jahren dort beendete er 2023 seine Karriere.

Messi verließ Barcelona indes 2021 nach insgesamt 21 Jahren im Verein und 672 Toren in 778 Pflichtspielen für die erste Mannschaft in Richtung Paris Saint-Germain. Seit 2023 kickt er in den USA für Inter Miami, das er diese Saison möglicherweise erstmals zum MLS-Titel führt. Seinen Vertrag in Florida hatte der 38-jährige Argentinier im Oktober bis Ende 2028 verlängert.