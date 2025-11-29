Ex-Profi Kevin-Prince Boateng hat eine verrückte Anekdote zum Besten gegeben, die sich mit seinem Wechsel zum FC Barcelona um dessen damaligen Superstar Lionel Messi beschäftigte.
"Wir müssen erst mit Leo sprechen": Kevin-Prince Boateng enthüllt, wie Messi beim FC Barcelona die Transfers abnickte
Kevin-Prince Boateng vor Wechsel zu Barca: "Sie sagten, sie wollen mich"
Im Januar 2019 bot sich Boateng, seinerzeit beim italienischen Erstligisten Sassuolo unter Vertrag, die Gelegenheit, per Leihe zu Barca zu wechseln. Die Katalanen waren zu jenem Zeitpunkt auf der Suche nach einem neuen Backup für ihren damaligen Torjäger Luis Suarez und hatten Boateng für diese Rolle auserkoren.
"Barcelona hatte damals zwei Sportdirektoren. Einer davon war Eric Abidal (heute Sportdirektor bei Al-Wasl, d. Red.), gegen den ich noch gespielt hatte. Er sagte, sie wollen mich. Der andere Sportdirektor tat das auch. Auch der Präsident und der Trainer (damals Ernesto Valverde, d. Red.) sagten, sie wollen mich", erinnerte sich Boateng im YouTube-Format UNSCRIPTED by Josh Mansour.
- Getty Images Sport
Kevin-Prince Boatengs Traum von Barcelona hing an Lionel Messi
Alles bestens also, oder? Noch nicht, wie Boateng ausführte. Denn Messi, seinerzeit bekanntlich die absolute Ausnahmeerscheinung bei den Blaugrana, musste auch noch seinen Segen geben.
"Ich meinte: 'Perfekt, ich unterschreibe morgen'. Doch sie sagten: 'Nein, wir müssen zuerst mit Leo sprechen'", so Boateng weiter. Der ehemalige offensive Mittelfeldspieler war verdutzt: "Ich fragte: 'Was meint Ihr?' Sie wiederholten: 'Naja, wir reden mit Leo'. Denn er hatte diese Macht. Ich ging also schlafen und hoffte, dass Leo mich mag. Oder mich zumindest in der Mannschaft sieht. Morgen könnte ich also bei Barcelona unterschreiben - aber wenn Leo Nein sagt, dann würde daraus nichts werden."
- Getty Images Sport
Kevin-Prince Boateng kam in Barcelona kaum zum Zug
Messi mochte Boateng offenbar und gab sein Okay für den Transfer. Gegen eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro wechselte der gebürtige Berliner Ende Januar 2019 zu Barca, hinterließ dort in einem halben Jahr dann allerdings nicht wirklich große Spuren.
Da Suarez so gut wie immer im Sturmzentrum spielte, kam Boateng lediglich auf vier Einsätze für die Katalanen. Eine direkte Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht, im Sommer 2019 kehrte er zunächst zu Sassuolo zurück. Dort blieb er jedoch nicht und schloss sich wenig später der AC Florenz an, spielte danach noch für Besiktas und Monza. 2021 kehrte Boateng dann zu Jugendverein Hertha BSC in die Heimat zurück, nach zwei Jahren dort beendete er 2023 seine Karriere.
Messi verließ Barcelona indes 2021 nach insgesamt 21 Jahren im Verein und 672 Toren in 778 Pflichtspielen für die erste Mannschaft in Richtung Paris Saint-Germain. Seit 2023 kickt er in den USA für Inter Miami, das er diese Saison möglicherweise erstmals zum MLS-Titel führt. Seinen Vertrag in Florida hatte der 38-jährige Argentinier im Oktober bis Ende 2028 verlängert.
Kevin-Prince Boateng beim FC Barcelona: Seine Einsätze für Barca
- 23. Januar 2019: 63 Minuten bei 0:2 gegen den FC Sevilla (Copa del Rey)
- 16. Februar 2019: 60 Minuten bei 1:0 gegen Real Valladolid (LaLiga)
- 13. April 2019: 90 Minuten bei 0:0 gegen SD Huesca (LaLiga)
- 4. Mai 2019: 90 Minuten bei 0:2 gegen Celta Vigo (LaLiga)