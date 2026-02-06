"Wir mochten ihn nicht wirklich": FC Bayern München hätte HSV-Shootingstar Luka Vuskovic wohl für eine Mini-Ablöse haben können, lehnte jedoch ab

Obwohl erst 18 Jahre alt eroberte sich Vuskovic beim HSV auf Anhieb einen Stammplatz, zählt zu den besten Innenverteidigern der Liga. Seine erstaunliche Reife verlangte zuletzt sogar Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus größten Respekt ab: "Diese Persönlichkeit, die er schon ausstrahlt. Ich glaube, dass da etwas ganz Großes nicht herangewachsen ist, sondern etwas ganz, ganz Großes noch kommen kann", lobte Matthäus nach dem 2:2 der Hamburger gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende bei Sky. Vuskovic war auch gegen den deutschen Rekordmeister stark aufgetreten, hatte per Kopf zum 2:2-Endstand getroffen.

Die Leihe an den HSV läuft noch bis Saisonende, bei den Spurs steht Vuskovic bis 2030 unter Vertrag. Ob das Abwehrjuwel ab Sommer bei Tottenham durchstartet oder sogar schon an einen der ganz großen europäischen Klubs verkauft wird, bleibt abzuwarten. Auch die Bayern werden selbstredend mit Vuskovic in Verbindung gebracht, jüngst sagte dessen kroatischer Landsmann Ivan Rakitic bei Sky: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."

Im Falle eines Transfers müsste der aufnehmende Verein für Vuskovic jedenfalls deutlich mehr hinlegen als die Summe, für die Bayern ihn wohl einst hätte haben können.