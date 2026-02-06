"Wir mochten ihn nicht wirklich": FC Bayern München hätte HSV-Shootingstar Luka Vuskovic wohl für eine Mini-Ablöse haben können, lehnte jedoch ab

Der FC Bayern München hätte HSV-Shootingstar Luka Vuskovic vor einigen Jahren offenbar zum absoluten Schnäppchenpreis verpflichten können, ließ die Chance allerdings verstreichen.
Im Bild-Podcast "Bayern Insider" wird berichtet, dass Vuskovic den Bayern im Februar 2023 angeboten wurde. Damals, rund um seinen 16. Geburtstag, schaffte der Innenverteidiger bei Heimatverein Hajduk Split gerade den Sprung in die erste Mannschaft.
Dem Bericht zufolge hätte der FCB seinerzeit für lediglich drei Millionen Euro Sockelablöse plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen zuschlagen können. Allerdings habe man sich letztlich dagegen entschieden, weil Bayerns Scoutingabteilung von Vuskovic nicht gänzlich überzeugt gewesen sei. Diese beschrieb den Kroaten demnach als "zu arrogant am Ball" und sei zudem zu der Einschätzung gekommen: "Wir mochten ihn nicht wirklich."
Tottenham schnappt sich Luka Vuskovic und verlieh ihn an den HSV
Trotz seiner erst 16 Jahre avancierte Vuskovic bei Hajduk in der zweiten Hälfte der Saison 2022/23 rasch zum Stammspieler. Weil er in der darauffolgenden Spielzeit dann allerdings überhaupt nicht mehr zum Zug kam, ging er Anfang 2024 einen ungewöhnlichen Schritt und ließ sich an den polnischen Erstligisten Radomiak Radom verleihen.
Ein halbes Jahr später zog er - erneut per Leihe - weiter nach Belgien zu KVC Westerlo, bei beiden Leihvereinen konnte Vuskovic überzeugen. So legte Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer elf Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, um den Youngster zu verpflichten. Da die Aussicht auf einen Stammplatz bei den Spurs noch zu gering war, wurde Vuskovic kurz darauf an den Hamburger SV verliehen, wo er sich zu einem derShootingstars der aktuellen Bundesliga-Saison entwickelte.
Ivan Rakitic schwärmt von Luka Vuskovic: "Der FC Bayern muss Gas geben"
Obwohl erst 18 Jahre alt eroberte sich Vuskovic beim HSV auf Anhieb einen Stammplatz, zählt zu den besten Innenverteidigern der Liga. Seine erstaunliche Reife verlangte zuletzt sogar Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus größten Respekt ab: "Diese Persönlichkeit, die er schon ausstrahlt. Ich glaube, dass da etwas ganz Großes nicht herangewachsen ist, sondern etwas ganz, ganz Großes noch kommen kann", lobte Matthäus nach dem 2:2 der Hamburger gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende bei Sky. Vuskovic war auch gegen den deutschen Rekordmeister stark aufgetreten, hatte per Kopf zum 2:2-Endstand getroffen.
Die Leihe an den HSV läuft noch bis Saisonende, bei den Spurs steht Vuskovic bis 2030 unter Vertrag. Ob das Abwehrjuwel ab Sommer bei Tottenham durchstartet oder sogar schon an einen der ganz großen europäischen Klubs verkauft wird, bleibt abzuwarten. Auch die Bayern werden selbstredend mit Vuskovic in Verbindung gebracht, jüngst sagte dessen kroatischer Landsmann Ivan Rakitic bei Sky: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."
Im Falle eines Transfers müsste der aufnehmende Verein für Vuskovic jedenfalls deutlich mehr hinlegen als die Summe, für die Bayern ihn wohl einst hätte haben können.
Luka Vuskovic: Seine Zahlen beim HSV
- Spiele: 19
- Tore: 4
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4