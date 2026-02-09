Getty Images Entertainment
„Wir leiden beide“ – Alvaro Morata spricht über die Trennung von seiner Frau Alice Campello, während der ehemalige Star von Chelsea und Real Madrid Gerüchte über Untreue zurückweist.
Moratas Trennung
Morata und Campello scheinen offiziell getrennt zu sein. Das Paar gab seine Trennung erstmals im August 2024 bekannt, nachdem Spanien die Europameisterschaft gewonnen hatte. Im Januar letzten Jahres kamen sie wieder zusammen, wobei Campello behauptete, ihre ursprüngliche Trennung sei „der schlimmste Fehler gewesen, den wir jemals in unserem Leben gemacht haben“.
Das spanische Magazin Hola berichtet nun jedoch, dass auch dieses zweite Kapitel nicht von Dauer war. Der Veröffentlichung zufolge lebt das glamouröse Paar seit mehreren Wochen getrennt. Morata hat seine Koffer gepackt und die Familienresidenz verlassen, die er mit Campello und ihren vier kleinen Kindern – den Zwillingen Alessandro und Leonardo sowie Edoardo und Bella – teilte.
Campello hat jedoch betont, dass es keine Untreue gegeben habe, nachdem Gerüchte über die Art von Moratas Beziehung zu einer Sportmanagement-Expertin namens Elena Sirigu aufgekommen waren.
„Elena ist eine Freundin der Familie, die ich seit Jahren kenne, und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie nicht so eine Person ist und nie etwas getan hat, was man ihr vorwirft“, schrieb Campello in einem leidenschaftlichen Beitrag. Sie gab bekannt, dass Sirigu sie unter Tränen wegen des Vorwurfs, eine „Familienzerstörerin“ zu sein, angerufen habe, was Campello dazu veranlasste, sich öffentlich zu äußern, um den Ruf ihrer Freundin zu schützen.
„Ich verteidige Elena, weil sie unschuldig ist und weil ich als Frau sehr gut weiß, wie sehr bestimmte Anschuldigungen verletzen können“, fügte sie hinzu. „Unsere Beziehung war immer klar: Sie hat sogar ihre Bachelorarbeit Masqmai [Campellos Kosmetikmarke] gewidmet, und sie ist eine seriöse Person mit Werten und einer respektablen Familie.“
„Wir leiden beide.“
Morata gibt zu, dass das Scheitern der Beziehung für beide schwierig war.
„Wir leiden, weil wir zwei Menschen sind, die sich lieben, aber wir verstehen uns nicht“, sagte er zu Alexia Rivas.
„Alice geht es nicht schlechter als mir, auch wenn viele Leute sagen, dass sie diejenige ist, die leidet. Ich möchte klarstellen, dass wir beide leiden, es ist nicht so, dass sie verbittert ist, wir leiden beide.“
Er wiederholte auch die Worte seiner Ex und bestand darauf, dass er nicht mit Sirigu zusammen gewesen sei.
Er fügte hinzu: „Keine besondere Freundin oder so etwas, daran habe ich momentan kein Interesse. An dem Tag, an dem ich eine besondere Freundin habe, werde ich ganz normal mit ihr herumlaufen, und ihr werdet es sehen.
Leute, die behaupten, dass bei einer Trennung wie dieser Dritte involviert sind, insbesondere wenn Kinder im Spiel sind, haben einfach kein Herz.“
Morata hat zu kämpfen
Moratas Leihgabe an Como ist nicht ganz so gelaufen, wie er es sich erhofft hatte. Der Stürmer hat kein einziges Tor in der Serie A für den Verein erzielt, sein einziges Tor schoss er im italienischen Pokal gegen Fiorentina. Er hat sich zuvor leidenschaftlich über seine psychische Gesundheit geäußert und offen über seine Schwierigkeiten vor dem Tor gesprochen.
„Ich hatte viele schreckliche, selbstzerstörerische Gedanken“, gestand er. „Lohnt es sich, für Spanien zu spielen, wenn es überall, wo ich mit meiner Familie hingehe, zu unangenehmen Vorfällen kommt, bei denen man beleidigt und verspottet wird? Das ist es nicht wert.“
Er sprach über den Schmerz, von den eigenen Fans ausgepfiffen zu werden, während er das Nationaltrikot trug, und über das Dilemma, sich zurückziehen zu wollen, aber gleichzeitig die „Hasser“ nicht gewinnen lassen zu wollen. „Wenn ich mich aus dem internationalen Fußball zurückziehe, werden sie gewinnen“, erklärte er damals trotzig. Während er diese jüngste persönliche Rückschlag mit dem Ende seiner Ehe bewältigt, wird diese Widerstandsfähigkeit erneut auf die Probe gestellt, da er versucht, sein Leben sowohl auf als auch neben dem Platz in Mailand neu aufzubauen.
Was kommt als Nächstes?
Como spielt am Dienstag im Viertelfinale der Coppa Italia auswärts gegen Napoli. Die Mannschaft von Cesc Fabregas trifft anschließend auf Fiorentina, was für Morata eine große Chance sein könnte, sein erstes Ligator zu erzielen.
