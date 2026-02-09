„Wir leiden beide“ – Alvaro Morata spricht über die Trennung von seiner Frau Alice Campello, während der ehemalige Star von Chelsea und Real Madrid Gerüchte über Untreue zurückweist.

Morata und Campello scheinen offiziell getrennt zu sein. Das Paar gab seine Trennung erstmals im August 2024 bekannt, nachdem Spanien die Europameisterschaft gewonnen hatte. Im Januar letzten Jahres kamen sie wieder zusammen, wobei Campello behauptete, ihre ursprüngliche Trennung sei „der schlimmste Fehler gewesen, den wir jemals in unserem Leben gemacht haben“.

Das spanische Magazin Hola berichtet nun jedoch, dass auch dieses zweite Kapitel nicht von Dauer war. Der Veröffentlichung zufolge lebt das glamouröse Paar seit mehreren Wochen getrennt. Morata hat seine Koffer gepackt und die Familienresidenz verlassen, die er mit Campello und ihren vier kleinen Kindern – den Zwillingen Alessandro und Leonardo sowie Edoardo und Bella – teilte.

Campello hat jedoch betont, dass es keine Untreue gegeben habe, nachdem Gerüchte über die Art von Moratas Beziehung zu einer Sportmanagement-Expertin namens Elena Sirigu aufgekommen waren.

„Elena ist eine Freundin der Familie, die ich seit Jahren kenne, und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie nicht so eine Person ist und nie etwas getan hat, was man ihr vorwirft“, schrieb Campello in einem leidenschaftlichen Beitrag. Sie gab bekannt, dass Sirigu sie unter Tränen wegen des Vorwurfs, eine „Familienzerstörerin“ zu sein, angerufen habe, was Campello dazu veranlasste, sich öffentlich zu äußern, um den Ruf ihrer Freundin zu schützen.

„Ich verteidige Elena, weil sie unschuldig ist und weil ich als Frau sehr gut weiß, wie sehr bestimmte Anschuldigungen verletzen können“, fügte sie hinzu. „Unsere Beziehung war immer klar: Sie hat sogar ihre Bachelorarbeit Masqmai [Campellos Kosmetikmarke] gewidmet, und sie ist eine seriöse Person mit Werten und einer respektablen Familie.“