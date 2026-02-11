„Wir hatten mehr erwartet“ – Paul Pogbas Schwierigkeiten in Monaco sind „für alle in der Familie schwer“, sagt sein Bruder Mathias.

Pogbas mit Spannung erwartete Rückkehr zum Profifußball bei Monaco ist auf erhebliche Hindernisse gestoßen, da der Mittelfeldspieler mit anhaltenden Fitnessproblemen zu kämpfen hat. Nachdem er im vergangenen Sommer nach Ablauf seiner verkürzten Dopingsperre beim Club aus dem Fürstentum unterschrieben hatte, hoffte der 32-Jährige, seine Karriere in der Ligue 1 wieder anzukurbeln. Der Weltmeister fällt jedoch seit dem 5. Dezember aufgrund einer wiederkehrenden Wadenverletzung aus, was dazu führte, dass er aus dem Kader von Monaco für die K.o.-Runde der Champions League ausgeschlossen wurde.

In einem Interview mit RMC Sport gab Mathias eine düstere Einschätzung des aktuellen Zustands seines Bruders ab. Er meinte, dass die Erwartungen an Pauls sofortige Wirkung angesichts seiner langen Abwesenheit vom Spielfeld vielleicht zu hoch waren und dass ihn die harte Realität der Intensität auf Elite-Niveau eingeholt habe.

„Es ist frustrierend, nicht nur für ihn, sondern für alle in der Familie. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht sofort wieder zu 100 Prozent fit sein kann“, sagte Mathias und reflektierte die anfängliche Begeisterung über den Wechsel. „Wir hatten uns mehr von seiner Rückkehr versprochen. Aber das ist die Realität. Der Körper ist an diesen Rhythmus mit hoher Intensität nicht gewöhnt.“