„Wir hatten mehr erwartet“ – Paul Pogbas Schwierigkeiten in Monaco sind „für alle in der Familie schwer“, sagt sein Bruder Mathias.
Die Realität des Comebacks trifft hart nach hohen Erwartungen
Pogbas mit Spannung erwartete Rückkehr zum Profifußball bei Monaco ist auf erhebliche Hindernisse gestoßen, da der Mittelfeldspieler mit anhaltenden Fitnessproblemen zu kämpfen hat. Nachdem er im vergangenen Sommer nach Ablauf seiner verkürzten Dopingsperre beim Club aus dem Fürstentum unterschrieben hatte, hoffte der 32-Jährige, seine Karriere in der Ligue 1 wieder anzukurbeln. Der Weltmeister fällt jedoch seit dem 5. Dezember aufgrund einer wiederkehrenden Wadenverletzung aus, was dazu führte, dass er aus dem Kader von Monaco für die K.o.-Runde der Champions League ausgeschlossen wurde.
In einem Interview mit RMC Sport gab Mathias eine düstere Einschätzung des aktuellen Zustands seines Bruders ab. Er meinte, dass die Erwartungen an Pauls sofortige Wirkung angesichts seiner langen Abwesenheit vom Spielfeld vielleicht zu hoch waren und dass ihn die harte Realität der Intensität auf Elite-Niveau eingeholt habe.
„Es ist frustrierend, nicht nur für ihn, sondern für alle in der Familie. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht sofort wieder zu 100 Prozent fit sein kann“, sagte Mathias und reflektierte die anfängliche Begeisterung über den Wechsel. „Wir hatten uns mehr von seiner Rückkehr versprochen. Aber das ist die Realität. Der Körper ist an diesen Rhythmus mit hoher Intensität nicht gewöhnt.“
„Wir sind keine Roboter“ – Mathias über die körperliche Belastung
Mathias erklärte, dass die Familie zwar weiterhin unterstützend sei, aber dennoch eine allgemeine Frustration hinsichtlich der körperlichen Rückschläge herrsche. Er betonte, wie extrem schwierig es sei, sich nach zwei Jahren in der Wildnis wieder an den Rhythmus des Profifußballs anzupassen, und merkte an, dass Pauls Körper aufgrund der plötzlichen Steigerung der Belastung im Grunde genommen Warnsignale sende.
„Wir sind keine Roboter“, fuhr Mathias fort. „Wenn man zurückkommt, muss man es Schritt für Schritt angehen, sonst sendet der Körper Signale. Genau das passiert ihm gerade.“
Psychischer Kampf für „resilienten“ Mittelfeldspieler
Über die körperlichen Probleme hinaus sprach Mathias auch über die psychische Belastung, die diese Situation für den ehemaligen Mittelfeldspieler von Manchester United und sein Umfeld bedeutet. Nach einem langen Rechtsstreit, um seinen Namen reinzuwaschen und auf den Platz zurückzukehren, war die wiederkehrende Muskelverletzung ein herber Rückschlag für einen Spieler, der unbedingt beweisen wollte, dass er noch immer zur Spitzenklasse gehört.
„Wir sind geduldig und belastbar. Er wird die Geduld aufbringen, um wieder zu seiner Bestform zurückzufinden“, fügte er hinzu. „Er arbeitet daran. Es ist eher mental, dass es schwierig wird. Man hat hohe Erwartungen. Man ist enthusiastisch und dann wird man wieder hintergangen. Es geht darum, immer wieder zurückzukommen. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Da ist der Wunsch, wieder auf den Platz zurückzukehren, aber der Körper sagt einem, dass man es nicht zu schnell angehen soll. Es gibt überall Prozentsätze: körperlich, kardiovaskulär, mental ... Wir müssen geduldig sein. Wir haben immer einen Tag nach dem anderen genommen.“
Er fügte hinzu: „Wir schicken ihm aufmunternde Nachrichten. Den Rest muss er selbst regeln. Er kennt diese Welt seit Jahren. Wir tun nur unseren Teil, der Rest liegt bei ihm.“
Das Ausscheiden aus der Champions League verschlimmert das Elend
Die Verletzung hat bereits spürbare Auswirkungen auf Pogbas Saison gehabt. Monaco hat kürzlich seinen Kader für die K.o.-Runde der Champions League bestätigt, und Pogba war der prominenteste Ausfall. Diese Entscheidung unterstreicht die Unsicherheit hinsichtlich seines Rückkehrtermins und die Notwendigkeit des Vereins, sich in den entscheidenden europäischen Spielen auf voll einsatzfähige Spieler zu verlassen.
Während der Verein öffentlich behauptet, dass er seine Fitness sorgfältig im Auge behält, ist das Fehlen eines klaren Zeitplans für die Fans besorgniserregend, die gehofft hatten, den Weltmeister von 2018 wieder in Bestform zu sehen. Vorerst bleibt Pogba in einem Kreislauf der Rehabilitation gefangen und kämpft einen „globalen Kampf”, um seine Saison und vielleicht sogar seine Karriere auf höchstem Niveau zu retten.
