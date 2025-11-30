"Wir haben sowas schon mehrfach gesehen": Absurder Transfer-Vorschlag für Florian Wirtz beim FC Liverpool

Die Frage sei für Mendieta mit Blick auf das absurde Tauschgeschäft nur, für wen Wirtz in der mit Stars gespickten Offensive um Kylian Mbappe und Jude Bellingham der Königlichen spielen und wen er ersetzen würde. Vinicius hingegen habe laut Mendieta beste Aussichten, in der Premier League erfolgreich zu sein - "mit der richtigen Unterstützung". Damit meine Mendieta, dass der Brasilianer einen Klub brauche, "der ihm hundertprozentig vertraut. Er ist ein fantastischer Spieler".

Mendieta ist trotz der klaren Leistungssteigerung von Wirtz nicht der Einzige, der dem hoch veranlagten 22-Jährigen keine langfristige Zukunft an der Anfield Road zutraut. Zuletzt äußerte sich auch Sky-Experte Dietmar Hamann in diese Richtung und sprach absurderweise gar von einer möglichen Winter-Leihe. "Könnte Florian Wirtz Liverpool im Januar auf Leihbasis verlassen? Ja. Wenn man jemanden für so viel Geld holt, dann sollte der eigentlich der sein, der für die Wende sorgt, auch wenn er noch sehr jung ist", sagte Hamann kürzlich.

"Ich glaube nicht, dass er das, so wie er aktuell spielt, schaffen kann. Wenn ich ihn manchmal spielen sehe, denke ich, dass er seine Überzeugung verloren hat. Ich sehe, wie er den Ball verliert und glaube, dass das auch daran liegt, weil in der Premier League alles viel schneller ist, viel körperlicher. Er macht den Eindruck, als ob er sagen möchte 'Ich bin mir nicht sicher, ob das hier etwas für mich ist'."