Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Gaizka Mendieta hat bezüglich der viel diskutierten Situation von Florian Wirtz beim FC Liverpool einen recht kruden Vorschlag geäußert.
"Wir haben sowas schon mehrfach gesehen": Absurder Transfer-Vorschlag für Florian Wirtz beim FC Liverpool
Nach Meinung des 51-Jährigen würde ein Tauschgeschäft zwischen den Reds und Real Madrid Sinn ergeben. So könne er sich vorstellen, dass bei einem Wechsel von Wirtz zu den Königlichen im Tausch mit Vincius Junior alle Parteien gewinnen könnten.
Hintergrund: Bei Real hat seit Beginn der Saison in Xabi Alonso ein großer Förderer von Wirtz aus gemeinsamen Tagen bei Bayer Leverkusen das Sagen. Umgekehrt soll es zwischen Alonso und Vinicius spätestens seit dem Clasico-Eklat Ende Oktober gewaltig knirschen.
Zuletzt hatte The Athletic berichtet, dass der Brasilianer nicht in Madrid verlängern werde, solange Alonso noch Trainer ist. Auch Real soll nach Angaben der Sport Bild mittlerweile einen Verkauf von Vinicius Jr. anstreben. Dem hielt zuletzt jedoch die as entgegen, dass der Spieler und der Klub "wieder zueinander gefunden" hätten und demnächst eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags anstünde.
"Warum nicht? Ehrlich jetzt, warum nicht?", fragte Mendieta bei Casinostugan daher bezüglich seines Vorschlags, dass Wirtz im Tausch mit Vinicius zu Real wechseln solle. "Ich finde, das könnte passen."
- Getty Images
Xabi Alonso hat gezeigt, dass er aus Wirtz "das Beste" rausholt
"Wir haben sowas schon mehrfach gesehen, dass ein Trainer einen 'Soft Spot' für einen Spieler hat", begründete Mendieta seine Meinung. Xabi Alonso habe in Leverkusen gezeigt, dass er in der Lage ist, "das Beste" aus Wirtz herauszuholen.
Das schafft Reds-Trainer Arne Slot in der Tat noch nicht - besonders statistisch. Wirtz wartet nach wie vor auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool seit seinem 125 Millionen Euro schweren Wechsel im Sommer an die Anfield Road. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass Wirtz wesentlich besser spielt, als es seine nackten Statistiken vermuten lassen.
So kreiert der deutsche Nationalspieler regelmäßig Großchancen und ist in dieser Kategorie unter den besten 20 Spielern der Liga. Auch beim 2:0-Sieg über West Ham United am Sonntag hatte Wirtz seine Füße vor dem 1:0 von Alexander Isak im Spiel. Am Ende stand für den kriselnden englischen Meister bei den Hammers der erste Sieg nach drei desaströsen Pleiten in Folge gegen Manchester City (0:3), Nottingham Forest (0:3) und PSV Eindhoven (1:4).
- IMAGO / Shutterstock
Wirtz-Abschied bei Liverpool schon im Winter? Hamann hält das für möglich
Die Frage sei für Mendieta mit Blick auf das absurde Tauschgeschäft nur, für wen Wirtz in der mit Stars gespickten Offensive um Kylian Mbappe und Jude Bellingham der Königlichen spielen und wen er ersetzen würde. Vinicius hingegen habe laut Mendieta beste Aussichten, in der Premier League erfolgreich zu sein - "mit der richtigen Unterstützung". Damit meine Mendieta, dass der Brasilianer einen Klub brauche, "der ihm hundertprozentig vertraut. Er ist ein fantastischer Spieler".
Mendieta ist trotz der klaren Leistungssteigerung von Wirtz nicht der Einzige, der dem hoch veranlagten 22-Jährigen keine langfristige Zukunft an der Anfield Road zutraut. Zuletzt äußerte sich auch Sky-Experte Dietmar Hamann in diese Richtung und sprach absurderweise gar von einer möglichen Winter-Leihe. "Könnte Florian Wirtz Liverpool im Januar auf Leihbasis verlassen? Ja. Wenn man jemanden für so viel Geld holt, dann sollte der eigentlich der sein, der für die Wende sorgt, auch wenn er noch sehr jung ist", sagte Hamann kürzlich.
"Ich glaube nicht, dass er das, so wie er aktuell spielt, schaffen kann. Wenn ich ihn manchmal spielen sehe, denke ich, dass er seine Überzeugung verloren hat. Ich sehe, wie er den Ball verliert und glaube, dass das auch daran liegt, weil in der Premier League alles viel schneller ist, viel körperlicher. Er macht den Eindruck, als ob er sagen möchte 'Ich bin mir nicht sicher, ob das hier etwas für mich ist'."
- AFP
Wirtz-Abgang bei Liverpool kein Thema - Salah als Sündenbock
Etwaige Gedankenspiele dürften bei Slot und den Reds jedoch absolut keine Rolle spielen. Weder Spieler noch Trainer signalisierten trotz der unübersehbaren Startschwierigkeiten allzu große Unzufriedenheit. Zumal zum Sündenbock der jüngsten Krise nicht etwa Wirtz auserkoren wurde, sondern Klublegende Mohamed Salah. Viele Experten forderten unlängst einen Bankplatz für den so verdienten Ägypter - und Slot reagierte tatsächlich beim 2:0 gegen die Hammers entsprechend. Salah kam gegen West Ham nicht zum Einsatz, während Isak seinen ersten Premier-League-Treffer für die Reds erzielte.
"Manchmal ist Alex (Isak) auf der Bank, manchmal trifft es Florian (Wirtz). Es geht aber um die Spieler, die auf dem Rasen stehen. Ich entscheide, welche elf spielen. Ich habe mehr als elf gute Spieler und es ist nicht das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, nicht mit Mo zu beginnen", begründete Slot seine Startelf-Entscheidung.
Florian Wirtz: Leistungsdaten bei Liverpool und Bayer Leverkusen
- FC Liverpool: 16 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen
- Bayer Leverkusen: 197 Spiele, 57 Torem 65 Vorlagen