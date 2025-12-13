"Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben": Schauspieler deutet Auftritt von Cristiano Ronaldo in legendärem Film an

US-Schauspieler Vin Diesel hat nämlich auf Instagram ein Foto hochgeladen, das ihn zusammen mit Ronaldo zeigt, und damit Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden angeheizt. Der 58-Jährige schrieb dazu: "Alle haben gefragt, ob er in der Fast-Mythologie vorkommen würde … Ich muss euch sagen, er ist ein echter Star. Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben … @cristiano."

Diesel meint damit den nächsten, insgesamt elften Teil der "Fast & Furious"-Filmreihe. Dieser wird vermutlich "Fast Forever" heißen und gilt als Finale der legendären Saga, die seit 2001 läuft.