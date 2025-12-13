Taucht Cristiano Ronaldo bald auf der Kino-Leinwand in einem legendären Streifen auf? Offenbar stehen die Chancen dazu nicht schlecht.
"Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben": Schauspieler deutet Auftritt von Cristiano Ronaldo in legendärem Film an
Elfter Teil von "Fast & Furious" in Arbeit
US-Schauspieler Vin Diesel hat nämlich auf Instagram ein Foto hochgeladen, das ihn zusammen mit Ronaldo zeigt, und damit Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden angeheizt. Der 58-Jährige schrieb dazu: "Alle haben gefragt, ob er in der Fast-Mythologie vorkommen würde … Ich muss euch sagen, er ist ein echter Star. Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben … @cristiano."
Diesel meint damit den nächsten, insgesamt elften Teil der "Fast & Furious"-Filmreihe. Dieser wird vermutlich "Fast Forever" heißen und gilt als Finale der legendären Saga, die seit 2001 läuft.
Ronaldo kündigte bereits die Gründung seines eigenen Filmstudios an
Das Straßenrennen-Phänomen könnte trotz der jüngsten Verzögerungen 2026 zum letzten Mal auf die Leinwand kommen, was bedeutet, dass Ronaldo nicht mehr viel Zeit bliebe, um rechtzeitig zur Veröffentlichung Teil des Films zu werden.
Der 40-jährige Stürmer von Al-Nassr hat über all die Jahre ein regelrechtes Imperium außerhalb des Fußballplatzes aufgebaut, um sich als einer der bekanntesten Prominenten der Welt auf das Leben nach der Karriere vorzubereiten. Ein Einstieg in die Schauspielbranche wäre dabei keine Überraschung, zumal Ronaldo bereits im April 2025 die Gründung seines eigenen Filmstudios UR•MARV zusammen mit dem Regisseur und Produzenten Matthew Vaughn angekündigt hat.
Dieses wurde als Zusammenschluss zwischen Film und Sport bezeichnet. Bei der Gründung wurde auch bekanntgegeben, dass Ronaldo und Vaughn bereits zwei Filme gemeinsam produziert hätten und an einem dritten arbeiteten.
Auf Ronaldos X-Account hieß es: "Cristiano Ronaldo liebt Filme, Matthew Vaughn liebt Sport - und beide lieben gute Geschichten. Beide waren bahnbrechende Champions in ihrem jeweiligen Bereich und werden nun die Welt des Sports und des Geschichtenerzählens durch die Gründung von UR•MARV verbinden, einem unabhängigen Joint-Venture-Filmstudio, das innovative Technologie mit einem Augenzwinkern zur Tradition verbindet."
