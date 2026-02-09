Getty Images Sport
„Wir fangen gerade erst an“ – Ryan Reynolds sendet eine Botschaft, während der Hollywoodstar mit Rob Mac sein fünfjähriges Jubiläum bei Wrexham feiert.
Wrexham hat die Premier League im Visier
Wrexham liegt derzeit auf dem sechsten Platz der Championship und belegt damit den letzten Play-off-Platz für den Aufstieg. Der walisische Verein hat sich mit der Unterstützung von Reynolds und Mac aus der Nicht-Liga herausgearbeitet, und zum fünfjährigen Jubiläum seiner Ankunft in Wales hat er eine Nachricht in den sozialen Medien veröffentlicht.
Auf X sagte Reynolds: „Fünf Jahre, und es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst angefangen.“ Außerdem veröffentlichte er ein Video mit den wichtigsten Momenten.
„Wird sich nie wiederholen“
Auch Wrexham hat das Jubiläum in den sozialen Medien gewürdigt, und der ehemalige Torwart Ben Foster behauptete, dass ihr unglaublicher Aufstieg niemals zu übertreffen sein werde.
Er sagte: „Bei Salford City haben Sie Fußballer, die das Sagen haben und die schon alles gemacht haben. Sie wissen, wie Fußballvereine funktionieren, und manchmal führt das zu einer Mentalität, die verhindert, dass etwas Neues funktioniert. Birmingham hat sehr wohlhabende Eigentümer, aber Wrexham ist anders. Rob und Ryan wussten nicht wirklich, was sie taten, als sie einen Fußballverein übernahmen. Sie haben Geld investiert, aber auch ihre eigene Energie. Sie haben ihr persönliches Interesse und ihre Energie auf eine Weise eingebracht, wie man es selten sieht. Ich glaube wirklich, wenn man sie fragen würde, worauf sie am meisten stolz sind, würde Wrexham ganz oben stehen, zusammen mit allem, was sie in der Schauspielerei oder im Geschäftsleben erreicht haben. Wenn man etwas, das man nicht vollständig versteht, zu dem macht, was es heute ist, muss man sehr stolz darauf sein. Das ist unglaublich.
„Es ist lächerlich. Das wird es nie wieder geben. Aufstieg aus der Non-League, Aufstieg, Aufstieg und schon jetzt in den Aufstiegsplätzen dieser Liga zu stehen, ist unglaublich. Vor ein oder zwei Jahren habe ich gesagt, dass sie meiner Meinung nach innerhalb von drei, vier oder fünf Jahren in der Premier League spielen würden. Der Aufstieg aus der Championship ist eine große Herausforderung – es ist eine harte, wettbewerbsintensive Liga, in der viel Geld im Spiel ist. Aber sie haben es richtig gemacht – sie haben dem Trainer die Macht gegeben, die Spieler zu holen, die er will, und zu verstehen, wer sie sind.“
Parkinson hat einen „Job fürs Leben“
Phil Parkinson hat maßgeblich dazu beigetragen, Wrexham in die höheren Ligen zu führen, und die Eigentümer haben ihm einen „Job auf Lebenszeit“ angeboten, sollte er dies wünschen.
Mac sagte: „Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, um zu beschreiben, wie wichtig Phil für die Geschichte und den Erfolg von Wrexham ist.
Ryan und ich sprechen ständig miteinander, und ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem Phil Parkinson gefeuert wird. Das würde keinen Sinn ergeben.
Er ist der Architekt, der Schöpfer all dessen. Aus unserer Sicht hat er einen Job auf Lebenszeit. Solange er keinen anderen Job findet, den er lieber machen möchte, ist er unser Trainer. Er ist unser Manager. Er ist unser Mann.
Ich weiß, das klingt albern und vielleicht unverantwortlich, wenn man es öffentlich sagt, aber die Wahrheit ist, dass wir so empfinden. Und wir haben immer offen unsere Meinung gesagt. Wir waren immer so ehrlich wie möglich.“
Er fügte hinzu: „Was wir von Anfang an gesagt haben, ist, dass wir ein nachhaltiges Modell aufbauen wollen.
Wenn man sich die wirtschaftliche Lage des Vereins derzeit ansieht, ist sie aufgrund der Umstände, wie wir hierher gekommen sind, nicht nachhaltig.
Aber das liegt nur daran, dass die Infrastruktur seit Generationen nicht vorhanden ist. Wir versuchen also, die Samen zu säen, damit wir jetzt erfolgreich sein können, aber in 50 oder 100 Jahren werden diese Samen zu Bäumen und zu einem vollständig nachhaltigen Modell.
Möchte ich kommen und sehen, wie wir die Premier League gewinnen? Ja. Möchte ich die Champions League gewinnen? Ja. Aber wenn Wrexham als Stadt erfolglos ist, während wir florieren, haben wir versagt.“
Wie geht es weiter für Wrexham?
Wrexham trifft in der vierten Runde des FA Cups auf Ipswich Town, bevor es nächste Woche in der Championship gegen Bristol City weitergeht.
