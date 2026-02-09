„Wir fangen gerade erst an“ – Ryan Reynolds sendet eine Botschaft, während der Hollywoodstar mit Rob Mac sein fünfjähriges Jubiläum bei Wrexham feiert.

Auch Wrexham hat das Jubiläum in den sozialen Medien gewürdigt, und der ehemalige Torwart Ben Foster behauptete, dass ihr unglaublicher Aufstieg niemals zu übertreffen sein werde.

Er sagte: „Bei Salford City haben Sie Fußballer, die das Sagen haben und die schon alles gemacht haben. Sie wissen, wie Fußballvereine funktionieren, und manchmal führt das zu einer Mentalität, die verhindert, dass etwas Neues funktioniert. Birmingham hat sehr wohlhabende Eigentümer, aber Wrexham ist anders. Rob und Ryan wussten nicht wirklich, was sie taten, als sie einen Fußballverein übernahmen. Sie haben Geld investiert, aber auch ihre eigene Energie. Sie haben ihr persönliches Interesse und ihre Energie auf eine Weise eingebracht, wie man es selten sieht. Ich glaube wirklich, wenn man sie fragen würde, worauf sie am meisten stolz sind, würde Wrexham ganz oben stehen, zusammen mit allem, was sie in der Schauspielerei oder im Geschäftsleben erreicht haben. Wenn man etwas, das man nicht vollständig versteht, zu dem macht, was es heute ist, muss man sehr stolz darauf sein. Das ist unglaublich.

„Es ist lächerlich. Das wird es nie wieder geben. Aufstieg aus der Non-League, Aufstieg, Aufstieg und schon jetzt in den Aufstiegsplätzen dieser Liga zu stehen, ist unglaublich. Vor ein oder zwei Jahren habe ich gesagt, dass sie meiner Meinung nach innerhalb von drei, vier oder fünf Jahren in der Premier League spielen würden. Der Aufstieg aus der Championship ist eine große Herausforderung – es ist eine harte, wettbewerbsintensive Liga, in der viel Geld im Spiel ist. Aber sie haben es richtig gemacht – sie haben dem Trainer die Macht gegeben, die Spieler zu holen, die er will, und zu verstehen, wer sie sind.“