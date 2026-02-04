"Wir arbeiten daran": Pläne für spektakulären Transfer von Lionel Messi bestätigt

Messi hat zwar erst im Oktober seinen Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028 verlängert. Möglicherweise könnte er sich aber in der MLS-Pause von Dezember 2026 bis Februar 2027 an Newell's verleihen lassen. Mit einem ähnlichen Modell hatte einst beispielsweise David Beckham zweimal für einige Monate bei der AC Milan gespielt, während er bei MLS-Klub Los Angeles Galaxy unter Vertrag stand.

"Das ist ein Projekt, das größer ist als Newell's", sagte indes Medina zu den Messi-Träumen. "Es ist ein Projekt für die ganze Stadt Rosario, die Region und den gesamten argentinischen Fußball." Nach präziseren Informationen zu dem möglichen Deal befragt, lieferte der Vizepräsident aber noch keine konkreten Details: "Alles hängt davon ab, was wir infrastrukturell und auch im sportlichen Bereich bieten können", meinte er und verriet, dass es bereits direkten Kontakt zu Messis Umfeld gab: "Es gab Gespräche und wir haben unsere Idee vorgebracht. Aber es ist noch nichts entschieden."

Ein Engagement bei Newell's könnte Messi auch insofern reizen, da er als Profi bisher noch nie in seinem Heimatland aktiv war. Nach insgesamt 21 Jahren in Barcelona spielte er danach zwei Jahre lang bei Paris Saint-Germain in Frankreich, nun ist er seit mittlerweile zweieinhalb Jahren in den USA aktiv.

Mit Angel Di Maria war einer von Messis engsten Freunden vergangenes Jahr nach Argentinien zurückgekehrt, der 37-Jährige lässt seine Karriere bei Newell's Old Boys' Stadtrivale Rosario Central, dem Klub seiner Anfänge, ausklingen. Di Marias Vertrag läuft Ende Juni aus, beinhaltet aber die Option auf ein weiteres Jahr.