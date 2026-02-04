Newell's Old Boys bemüht sich um einen echten Transferhammer: Der argentinische Erstligist würde im kommenden Jahr gerne Lionel Messi verpflichten.
"Wir arbeiten daran": Pläne für spektakulären Transfer von Lionel Messi bestätigt
Kehrt Lionel Messi zu seinem Jugendklub zurück?
"Wir arbeiten daran, dass Leo in der ersten Jahreshälfte 2027 für Newell's spielt. Fürs Erste gibt es aber nicht mehr zu sagen", bestätigte Juan Manuel Medina, Vizepräsident des Traditionsklubs aus Messis Heimatstadt Rosario, die spektakulären Pläne bei TN.
Messi spielte als Kind einst fünf Jahre lang im Nachwuchs von Newell's, ehe er bereits mit 13 zum FC Barcelona wechselte. Der 38-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub in Verbindung gebracht, im Juni 2025 sagte der damalige Vereinspräsident Ignacio Astore TyC Sports: "Ich weiß, wie groß seine Wertschätzung für den Klub ist und wie gerne er kommen würde."
Newell's Old Boys hatte bereits Kontakt zum Umfeld von Lionel Messi
Messi hat zwar erst im Oktober seinen Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028 verlängert. Möglicherweise könnte er sich aber in der MLS-Pause von Dezember 2026 bis Februar 2027 an Newell's verleihen lassen. Mit einem ähnlichen Modell hatte einst beispielsweise David Beckham zweimal für einige Monate bei der AC Milan gespielt, während er bei MLS-Klub Los Angeles Galaxy unter Vertrag stand.
"Das ist ein Projekt, das größer ist als Newell's", sagte indes Medina zu den Messi-Träumen. "Es ist ein Projekt für die ganze Stadt Rosario, die Region und den gesamten argentinischen Fußball." Nach präziseren Informationen zu dem möglichen Deal befragt, lieferte der Vizepräsident aber noch keine konkreten Details: "Alles hängt davon ab, was wir infrastrukturell und auch im sportlichen Bereich bieten können", meinte er und verriet, dass es bereits direkten Kontakt zu Messis Umfeld gab: "Es gab Gespräche und wir haben unsere Idee vorgebracht. Aber es ist noch nichts entschieden."
Ein Engagement bei Newell's könnte Messi auch insofern reizen, da er als Profi bisher noch nie in seinem Heimatland aktiv war. Nach insgesamt 21 Jahren in Barcelona spielte er danach zwei Jahre lang bei Paris Saint-Germain in Frankreich, nun ist er seit mittlerweile zweieinhalb Jahren in den USA aktiv.
Mit Angel Di Maria war einer von Messis engsten Freunden vergangenes Jahr nach Argentinien zurückgekehrt, der 37-Jährige lässt seine Karriere bei Newell's Old Boys' Stadtrivale Rosario Central, dem Klub seiner Anfänge, ausklingen. Di Marias Vertrag läuft Ende Juni aus, beinhaltet aber die Option auf ein weiteres Jahr.
Lionel Messi gewann mit Miami die MLS
Messi bereitet sich aktuell mit Miami auf die am 21. Februar mit einem Auswärtsspiel bei Los Angeles FC beginnende neue MLS-Saison vor, in der der Klub aus Florida seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr wiederholen will. Anfang Dezember hatten sich Messi und Co. im MLS-Finale gegen die Vancouver Whitecaps um Bayern-Legende Thomas Müller durchgesetzt.
Ob Messi bei der WM im Sommer für Argentinien auflaufen wird, ist derweil weiterhin nicht offiziell entschieden. Da er in der WM-Qualifikation aber stets fester Bestandteil der Albiceleste war, ist davon auszugehen, dass der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im Kader des Titelverteidigers steht. Ebenso gilt als wahrscheinlich, dass Messi seine Nationalmannschaftskarriere nach der WM beenden wird.
Rückkehr zu Newell's Old Boys? Lionel Messis Vereine in der Übersicht
- 1992 bis 1995: Grandoli FC
- 1995 bis 2000: Newell's Old Boys
- 2000 bis 2021: FC Barcelona
- 2021 bis 2023: Paris Saint-Germain
- seit 2023: Inter Miami