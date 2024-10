Der Fenerbahce-Coach möchte offenbar einen Barça-Spieler in die Türkei lotsen. Auch um einen Spurs-Profi gibt es Gerüchte.

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, ist Fenerbahce mit Trainer Jose Mourinho daran interessiert, Ansu Fati vom FC Barcelona zu verpflichten. Der Klub aus Istanbul denke dabei an ein Leihgeschäft im Winter, heißt es in dem Bericht.