Keine gute Nachricht für Bayern-Trainer Vincent Kompany: Ein Offensivspieler fällt nach einem Comeback-Versuch weiter aus.

Kingsley Coman vom FC Bayern München fällt für das am Dienstag anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand aus. Das bestätigte FCB-Trainer Vincent Kompany während der Pressekonferenz am Montag.