Wilde Szenen beim Belgrad-Derby! Fans legen auf der Tribüne des Erzrivalen Feuer

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der mehr als doppelt so alte Marko Arnautovic auf 2:0. Der 36-jährige Österreicher mit serbischen Wurzeln war erst vor der Saison ablösefrei von Inter Mailand zu Roter Stern gewechselt, wo er als teuerster Spieler der Klubgeschichte gilt.

Aufgrund wiederholter Verletzungsprobleme kam Arnautovic bis dato nur unregelmäßig zum Einsatz. Ende Dezember kritisierte ihn Generaldirektor Zvezdan Terzic öffentlich. "Ja, ich hatte mehr erwartet", sagte Terzic in einem Interview mit dem Portal Mozzartsport. "Er war immer wieder verletzt. Er sollte sich mal fragen, warum er sich ständig verletzt. Liegt es am Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?"

Nachdem Roter-Stern-Keeper Matheus einen Foulelfmter von Partizans Milan Vukotic gehalten hatte, erzielte Aleksandar Katai - mit 35 Jahren ein weiterer Altstar - das abschließende 3:0. Und zwar auf Vorarbeit von Senkrechtstarter Kostov.