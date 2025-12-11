Der FC Bayern zeigt Interesse am ecuadorianischen Junioren-Nationalspieler Ederson Castillo. Das berichtet das südamerikanische Portal Bolavip.
Wieder ein Südamerikaner! Beim FC Bayern wird ein neuer Spieler für das Mittelfeld gehandelt
Demnach hätten vier namhafte europäische Vereine den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler von LDU Quito zuletzt genau unter die Lupe genommen: Neben Manchester United, Atletico Madrid und RSC Anderlecht eben auch der deutsche Rekordmeister.
Castillo ist im defensiven Mittelfeld zuhause und gilt in seiner Heimat als großes Talent. Er gewann mit der U19 unlängst die Meisterschaft und absolvierte bereits sechs Partien für die Profimannschaft. Castillo spielte bereits für die U15-Auswahl Ecuadors und ist aktueller U17-Nationalspieler.
- AFP
Viele Südamerikaner werden beim FC Bayern gehandelt
Für eine mögliche Verpflichtung müssten die Bayern allerdings mindestens eine große Hürde überspringen: Laut FIFA-Regularien dürfen Nicht-EU-Ausländer erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit internationale Wechsel vollziehen. Bei Castillo, der erst in dieser Woche 17 Jahre alt wurde, dauert dies noch bis zum kommenden Dezember. Darüber hinaus dürfte Castillo, selbst nach Vollendung des 18. Lebensjahres, nicht im Nachwuchsbereich eingesetzt werden, sondern müsste direkt zu den Profis.
Dies spielt auch beim angeblichen Werben der Münchener um Castillos Landsmann Virgilo Olaya (17, SD Aucas) eine Rolle. Bei ihm sollen die Verantwortlichen an einem Transfermodell arbeiten, bei dem der Teenager nach einer Verpflichtung direkt an einen internationalen Partnerklub aus dem Joint Venture "Red & Gold" verliehen wird.
Das Castillo-Gerücht reiht sich in zahlreiche Spekulationen um den FCB und Talente aus Südamerika ein. Neben dem bereits genannten Olaya wird der deutsche Rekordmeister aktuell auch mit Ze Lucas (17, Sport Recife), Dario Osorio (21, FC Midtjylland) und Rayan (19, Vasco da Gama) in Verbindung gebracht.
Die nächsten Spiele des FC Bayern
- Sonntag, 14. Dezember: Mainz 05 (H, Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1.FC Heidenheim (A, Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar: VfL Wolfsburg (H, Bundesliga)