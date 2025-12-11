Wieder ein Südamerikaner! Beim FC Bayern wird ein neuer Spieler für das Mittelfeld gehandelt

Demnach hätten vier namhafte europäische Vereine den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler von LDU Quito zuletzt genau unter die Lupe genommen: Neben Manchester United, Atletico Madrid und RSC Anderlecht eben auch der deutsche Rekordmeister.

Castillo ist im defensiven Mittelfeld zuhause und gilt in seiner Heimat als großes Talent. Er gewann mit der U19 unlängst die Meisterschaft und absolvierte bereits sechs Partien für die Profimannschaft. Castillo spielte bereits für die U15-Auswahl Ecuadors und ist aktueller U17-Nationalspieler.