"Wieder die vielleicht schwersten Lose": Harte Gegner für den FC Bayern und den VfL Wolfsburg in der Champions League der Frauen

Wolfsburg und Bayern erwischen bei der Auslosung für die Ligaphase der Champions League jeweils ein anspruchsvolles Programm.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es mit Rekordsieger Olympique Lyon zu tun, auf Meister Bayern München warten in der Champions-League-Gruppenphase knifflige Duelle mit dem FC Arsenal. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon.

In Gruppe A treffen die Wölfinnen, die in der Vorsaison die Qualifikation für die Gruppenphase verpasst hatten, zudem auf die AS Rom und Neuling Galatasaray Istanbul. Gegen Lyon kommt es für das Team um Alexandra Popp zum Duell mit den deutschen Spielerinnen Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth.