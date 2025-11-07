Bei der Mission, den Vertrag mit Dayot Upamecano zu verlängern, kann der FC Bayern offenbar Fortschritte erzielen. Wie Sky berichtet, sei die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung zuletzt gestiegen und beide Parteien hätten zielführende Gespräche geführt.
Wieder deutlich mehr Hoffnung: FC Bayern München macht offenbar doch Fortschritte bei geplanter Verlängerung mit Top-Star
- AFP
Upamecano macht deutlichen Leistungsschritt nach vorne
Unlängst brachte das französische Portal Foot Mercato das Gerücht in Umlauf, dass die Seite Upamecanos sich bereits mit Real Madrid geeinigt habe - laut Bild und Sky sei an dieser Behauptung nichts dran. Grund für den positiven Trend aus Sicht der Münchner könnte wieder einmal Trainer-Glücksgriff Vincent Kompany sein. Unter dem Belgier hat der 27-Jährige Innenverteidiger einen großen Schritt nach vorne gemacht und seine Häufigkeit an groben Aussetzern deutlich reduziert.
Ausstiegsklausel könnte der Knackpunkt sein
Um die wichtige Vertragsverlängerung eintüten zu können, müssten die Verantwortlichen des FCB dem Bericht zufolge bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt zahlen, wobei das Papier dann bis mindestens 2030 laufen solle. Somit würde den hohen Gehaltsforderungen von Upamecano entsprochen werden, wodurch die Verhandlungen zunächst ins Stocken geraten waren. Zuletzt war auch darüber berichtet worden, dass in einem potenziellen neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel enthalten sein soll, die nach zwei Jahren greifen würde.
- AFP
Meisterleistung der Bayern-Abwehr bei PSG
Upamecano präsentiert sich beim Rekordmeister derzeit in überragender Form. Ein vorläufiges Meisterwerk brachten die Bayern in der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells mit Paris Saint-Germain zustande, als ihr Defensiv-Verbund rund um den Franzosen und seinem Innenverteidiger-Kollegen Jonathan Tah eine 2:1-Führung in Unterzahl über die Zeit brachte.
Nicht nur aufgrund solcher Leistungen will Real Madrid dem Bericht zufolge weiterhin Überzeugungsarbeit leisten und Upamecano nach Spanien locken, auch wenn die Beziehung zwischen dem Defensiv-Spezialisten und Trainer Kompany stark zu sein scheint.
Die sportliche Laufbahn von Dayot Upamecano
- 2013 bis 2015: Valenciennes
- 2015 bis 2017: RB Salzburg
- 2017 bis 2021: RB Leipzig
- seit 2021: Bayern München