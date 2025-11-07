Wieder deutlich mehr Hoffnung: FC Bayern München macht offenbar doch Fortschritte bei geplanter Verlängerung mit Top-Star

Upamecano präsentiert sich beim Rekordmeister derzeit in überragender Form. Ein vorläufiges Meisterwerk brachten die Bayern in der zweiten Halbzeit des Champions-League-Duells mit Paris Saint-Germain zustande, als ihr Defensiv-Verbund rund um den Franzosen und seinem Innenverteidiger-Kollegen Jonathan Tah eine 2:1-Führung in Unterzahl über die Zeit brachte.

Nicht nur aufgrund solcher Leistungen will Real Madrid dem Bericht zufolge weiterhin Überzeugungsarbeit leisten und Upamecano nach Spanien locken, auch wenn die Beziehung zwischen dem Defensiv-Spezialisten und Trainer Kompany stark zu sein scheint.