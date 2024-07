Kürt sich Frankreich 2024 in Deutschland zum Europameister? Und falls das gelingt: Der wievielte EM-Titel wäre es für Les Bleus?

Frankreich fordert im Halbfinale der EM 2024 Spanien heraus und will dabei unbedingt den Einzug ins Endspiel schaffen, das am 14. Juli in Berlin steigt.

Dass die Franzosen den EM-Titel dann an ihrem Nationalfeiertag holen könnten, würde einen Triumph wahrscheinlich noch etwas besonderer machen.

Der wievielte EM-Titel wäre es für Frankreich? Wie oft war die Equipe Tricolore bisher schon Europameister?