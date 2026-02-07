"Wie Laimers Zwilling": Ablösefreier Bundesliga-Star wird FC Bayern als Ersatz für Leon Goretzka empfohlen

Dieser "könnte gut passen", sagte der Rekordnationalspieler der Bild: "Er ist ablösefrei, international erfahren, er kennt die Bundesliga seit Jahren. Und in Leipzig ist er nicht nur für das Grobe zuständig, sondern setzt auch spielerische Akzente."

RB hatte am Freitag verkündet, dass Schlager seinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern wird, seit geraumer Zeit wird über einen Wechsel des Österreichers zu Juventus Turin spekuliert. Der 28-Jährige selbst begründete seine Entscheidung gegen einen Verbleib bei den Sachsen mit seinem Wunsch, "noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren. Es ist keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues."

Ob ein ablösefreier Wechsel zum deutschen Rekordmeister und infolgedessen ein Verbleib in der Bundesliga für ihn tatsächlich der gewünschte Neuanfang wäre, bleibt abzuwarten.