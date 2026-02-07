Lotha Matthäus hat dem FC Bayern mit Blick auf den Abgang von Leon Goretzka im kommenden Sommer die Verpflichtung von Xaver Schlager von RB Leipzig ans Herz gelegt.
"Wie Laimers Zwilling": Ablösefreier Bundesliga-Star wird FC Bayern als Ersatz für Leon Goretzka empfohlen
- Getty Images
Matthäus über Schlager: "Setzt spielerisch Akzente"
Dieser "könnte gut passen", sagte der Rekordnationalspieler der Bild: "Er ist ablösefrei, international erfahren, er kennt die Bundesliga seit Jahren. Und in Leipzig ist er nicht nur für das Grobe zuständig, sondern setzt auch spielerische Akzente."
RB hatte am Freitag verkündet, dass Schlager seinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern wird, seit geraumer Zeit wird über einen Wechsel des Österreichers zu Juventus Turin spekuliert. Der 28-Jährige selbst begründete seine Entscheidung gegen einen Verbleib bei den Sachsen mit seinem Wunsch, "noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren. Es ist keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues."
Ob ein ablösefreier Wechsel zum deutschen Rekordmeister und infolgedessen ein Verbleib in der Bundesliga für ihn tatsächlich der gewünschte Neuanfang wäre, bleibt abzuwarten.
- Getty Images
Matthäus: Schlager ist "bissig und zweikampfstark"
Für Matthäus indes habe eine Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers seitens des FC Bayern gleich zwei Vorteile: "Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling, genauso bissig und zweikampfstark", sagte der 64-Jährige. Sollte Schlager nach München kommen, könne sich Laimer voll und ganz "auf seine Rolle als rechter Verteidiger konzentrieren".
Dass es tatsächlich dazu kommt und sich der Rekordmeister wirklich um Schlager bemüht, darf jedoch trotz der RB-Vergangenheit von Sportvorstand Max Eberl angezweifelt werden. Auch ohne Goretzka ist der FCB mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof schon gut im Mittelfeldzentrum aufgestellt.
- Getty
Herthas Kennet Eichhorn angeblich auch ein Bayern-Thema
Zwar mehrten sich die Gerüchte zuletzt, dass nach dem Goretzka-Abgang noch ein Zentrumsspieler kommen, dieser jedoch eher jünger als der 28-jährige Schlager sein soll. So soll der FC Bayern konkretes Interesse an Zweitliga-Shootingstar Kennet Eichhorn von Hertha BSC zeigen und den erst 16-Jährigen laut Sky im Sommer unbedingt an die Säbener Straße locken wollen.
Die Ausstiegsklausel soll zehn bis zwölf Millionen Euro betragen, könnte sich im Falle einer Vertragsverlängerung in Berlin aber nochmal erhöhen. Nach Angaben der Bild sollen Scouts des FC Bayern regelmäßig Spiele der Hertha wegen Eichhorn besucht haben und "zutiefst beeindruckt" von dessen Auftritten gewesen sein. "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomente" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" sollen die Scouts Eichhorn attestiert haben.
Neben Eichhorn soll auch der 17-jährige Belgier Nathan de Cat vom RSC Anderlecht in den Planungen des FC Bayern eine Rolle spielen.
Schlager indes soll laut Bild das Interesse vom FC Celtic aus Glasgow geweckt haben und neben Juve auch bei der AS Roma gehandelt werden. Er selbst träume jedoch von einem Wechsel in die Premier League.
Die Zahlen von Xaver Schlager
- FC Liefering: 46 Spiele, 7 Tore, 5 Assists
- Red Bull Salzburg: 107 Spiele, 11 Tore, 11 Assists
- VfL Wolfsburg: 81 Spiele, 3 Tore, 9 Assists
- RB Leipzig: 97 Spiele, 4 Tore, 9 Assists