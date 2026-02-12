Getty/GOAL
Wie Jude Bellingham und Morgan Rogers BEIDE für England bei der Weltmeisterschaft in der Startelf stehen können, während Michael Owen einen cleveren taktischen Plan vorstellt.
Bellingham steht in einem harten Wettbewerb um einen Platz bei den Three Lions
England qualifizierte sich mühelos für dieses Turnier, holte in acht Spielen die maximale Punktzahl und kassierte kein einziges Gegentor – was den Optimismus nährt, dass die 60-jährige Durststrecke ohne internationalen Titelgewinn endlich ein Ende haben könnte.
Tuchel, der seinen Vertrag bis zum Sommer 2028 verlängert hat, ist der Mann, der die Erwartungen erfüllen soll. Er steht vor einigen schwierigen Entscheidungen, wenn er einen 26-köpfigen Kader zusammenstellt, der defensive Stärke mit offensivem Flair verbindet.
Der ehemalige Trainer von Chelsea, Bayern München und Paris Saint-Germain hat gewarnt, dass niemand einen Platz in seinen Plänen garantiert hat, unabhängig von früheren Erfolgen oder dem Status in der Welt des Fußballs. Selbst Real Madrids „Galactico“ Bellingham muss sich seinen Platz in der Mannschaft verdienen.
Er steht im Wettbewerb um einen Platz als Spielmacher mit Aston Villa-Star Rogers, Manchester City-Ass Phil Foden, Chelsea-Talisman Cole Palmer und Nottingham Forest-Mittelfeldspieler Morgan Gibbs-White.
- Getty/GOAL
Wer gewinnt das Rennen um die Nummer 10 in England?
Auf die Frage, wer wenige Monate vor Beginn des FIFA-Flaggschiff-Events in Nordamerika der Favorit für den Start sei, antwortete der ehemalige Stürmer der Three Lions, Owen, im Gespräch mit casino.org, das Crypto.com-Promo-Codes bewertet, gegenüber GOAL: „Ich denke, Morgan Rogers scheint der Favorit zu sein – er scheint in letzter Zeit Tuchels Favorit zu sein. Er scheint ihn zu mögen.
„Ich würde einen Platz für Jude Bellingham finden, wenn er fit ist. Er ist einer der besten Spieler der Welt, nicht nur Englands bester Spieler. Viel hängt davon ab, ob Tuchel einen dieser 10er auf eine breitere Position schiebt, um sie unterzubringen.
Gibt es einen offensichtlichen Spieler auf der linken Seite, der von Beginn an spielen wird? Es gibt einige Kandidaten. Wenn zwei dieser Zehner außergewöhnlich gut spielen, könnte er dann jemanden auf die linke Seite schieben?
Wenn alle absolut fit sind, in Topform sind und ihr Bestes geben, dann ist Jude Bellingham für mich der beste Spieler für diese Position im Land. Aber bis dahin gibt es noch ein paar Wenns und Abers.“
Verletzung von Bellingham: Könnte der Star von Real Madrid von England übergangen werden?
Eines dieser Fragezeichen hängt derzeit über Bellinghams Fitness. Er erlitt am 1. Februar eine unglückliche Verletzung, als er für Real Madrid gegen Rayo Vallecano spielte. Es wird vermutet, dass er bis zu fünf Wochen pausieren muss.
Da weder sein Verein noch sein Land ein Risiko eingehen werden, muss der 22-Jährige möglicherweise auf die Länderspiele im März verzichten, in denen England gegen Uruguay und Japan antritt, bevor die WM-Mannschaft feststeht.
Auf die Frage, ob die Gefahr besteht, dass Bellingham übersehen wird, da Tuchel gegen seinen eigenen Willen handeln und auf Vertrauen setzen muss, fügte Owen hinzu: „Wenn er zurückkommt und alles in Ordnung ist – zwischen jetzt und dem Ende der Saison –, dann würde er für mich natürlich in die Kategorie der Unantastbaren fallen. Wenn er fit ist, würde er meiner Meinung nach dabei sein.
Spieler wie ihn gibt es nicht wie Sand am Meer. Er spielt jede Woche für Real Madrid, ist einer ihrer Starspieler, einer unserer absoluten Juwelen, die Perle in unserer Krone. Es ist nicht ideal, er ist nicht der Erste, der sich vor einem Turnier verletzt, aber wenn alles in Ordnung ist und er sich gut erholt, dann ist er natürlich im Kader.“
- Getty
Spielplan England: Freundschaftsspiele & WM-Auftakt
Bellingham, der 2020 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, hat bisher 46 Länderspiele für England bestritten und dabei sechs Tore erzielt. Sollte Tuchel ihn nominieren, könnte er in den Freundschaftsspielen gegen Neuseeland und Costa Rica in Florida vor dem Start der Weltmeisterschaft am 17. Juni gegen Kroatien zum Einsatz kommen.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung