Wie Jude Bellingham und Morgan Rogers BEIDE für England bei der Weltmeisterschaft in der Startelf stehen können, während Michael Owen einen cleveren taktischen Plan vorstellt.

England qualifizierte sich mühelos für dieses Turnier, holte in acht Spielen die maximale Punktzahl und kassierte kein einziges Gegentor – was den Optimismus nährt, dass die 60-jährige Durststrecke ohne internationalen Titelgewinn endlich ein Ende haben könnte.

Tuchel, der seinen Vertrag bis zum Sommer 2028 verlängert hat, ist der Mann, der die Erwartungen erfüllen soll. Er steht vor einigen schwierigen Entscheidungen, wenn er einen 26-köpfigen Kader zusammenstellt, der defensive Stärke mit offensivem Flair verbindet.

Der ehemalige Trainer von Chelsea, Bayern München und Paris Saint-Germain hat gewarnt, dass niemand einen Platz in seinen Plänen garantiert hat, unabhängig von früheren Erfolgen oder dem Status in der Welt des Fußballs. Selbst Real Madrids „Galactico“ Bellingham muss sich seinen Platz in der Mannschaft verdienen.

Er steht im Wettbewerb um einen Platz als Spielmacher mit Aston Villa-Star Rogers, Manchester City-Ass Phil Foden, Chelsea-Talisman Cole Palmer und Nottingham Forest-Mittelfeldspieler Morgan Gibbs-White.