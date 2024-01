Wie heißt der Super Bowl Pokal und nach wem ist er benannt?

Beim Super Bowl geht es um Ringe, Preisgeld - und natürlich auch um einen Pokal. Wir erklären Euch alles zu dieser Trophäe.

Am 11. Februar ist es wieder so weit: Der Super Bowl findet in Paradise in der Nähe von Las Vegas statt. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers, die sich in den Playoffs keinen Fehltritt geleistet haben, stehen sich dort im Allegiant Stadium gegenüber und spielen den großen Sieger aus.

Die Spieler des siegreichen Teams erhalten mehr als 150.000 Dollar pro Mann und auch den großen Super-Bowl-Ring. Aber es gibt natürlich auch einen Pokal, den die NFL für die Siegermannschaft vorgesehen hat.

Wie heißt dieser Pokal - und nach wem ist er benannt? Das klären wir hier für Euch!