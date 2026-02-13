Goal.com
Wie geht es weiter für Roberto De Zerbi? Der Zusammenbruch von Marseille lässt vermuten, dass der ehemalige Trainer von Brighton nicht für das Management auf Elite-Niveau geeignet ist

Die offizielle Bestätigung des Weggangs von Roberto De Zerbi aus Marseille kam am Dienstagmorgen um 2:35 Uhr. In diesem Sinne – und nur in diesem Sinne – war der Zeitpunkt der Nachricht seltsam. Aber ansonsten war De Zerbis Weggang keineswegs überraschend. Er hatte sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet, und die demütigende 0:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain am Sonntag im Parc des Princes war offensichtlich der letzte Nagel zu De Zerbis Sarg.

Als die Kamera nach dem vierten Tor der Gastgeber durch Khvicha Kvaratskhelia grausam auf den Italiener schwenkte, war schmerzlich klar, dass De Zerbi wusste, dass er am Ende war. Er war nicht mehr der richtige Mann für diesen Job – und wahrscheinlich war er es auch nie gewesen.

De Zerbi mag weithin als einer der interessantesten und innovativsten Taktiker im heutigen Fußball gelten, aber seine vorhersehbar turbulente Amtszeit im Stade Velodrome hat nur weitere Zweifel daran aufkommen lassen, ob er wirklich für das Traineramt auf höchstem Niveau geeignet ist.

    Von Pep und Klopp verehrt

    Zu sagen, dass De Zerbi von seinen Kollegen hoch geschätzt wird, wäre eine Untertreibung. Er wird nicht nur respektiert, sondern geradezu verehrt.

    Pep Guardiola beispielsweise verfolgte De Zerbi schon lange bevor der ehemalige Trainer von Sassuolo und Shakhtar Donetsk in die Premier League kam und Brighton innerhalb kürzester Zeit zu einer der besten Mannschaften Europas machte, mit großem Interesse.

    „Roberto ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 20 Jahre“, schwärmte Guardiola im Mai 2023. „Keine andere Mannschaft spielt so wie sie, das ist einzigartig, wie ein Michelin-Stern-Restaurant.

    Als er kam, hatte ich das Gefühl, dass er einen großen Einfluss auf die Premier League haben würde – aber ich hätte nicht erwartet, dass er das in so kurzer Zeit schaffen würde. Seine Mannschaft schafft 20 bis 25 Torchancen pro Spiel, weit mehr als die meisten Gegner, und sie monopolisiert den Ball auf eine Weise, wie es seit langem nicht mehr der Fall war. Brighton ist eine der Mannschaften, von denen ich versuche, viel zu lernen.“

    Guardiolas großer Rivale, Jürgen Klopp, war ebenso voll des Lobes für De Zerbis Brighton, das seiner Meinung nach seine Mannschaft Liverpool bei der 0:3-Niederlage im Amex Stadium „lächerlich“ aussehen ließ.

    „Ich bin ein Fußballliebhaber, und wenn jemand kommt und einen solchen Einfluss auf den Fußball hat wie Roberto, sollte man das nicht unterschätzen“, sagte er.

    Motivationsverlust

    Obwohl De Zerbi am Ende der Saison 2022/23 Geschichte schrieb, indem er Brighton mit einem sechsten Platz in der Premier League zum ersten Mal für Europa qualifizierte, trennte er sich am Ende der folgenden Saison im gegenseitigen Einvernehmen vom Verein, da es unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Spielerverpflichtungen und einen vermeintlichen Mangel an Ambitionen gab.

    „Ich habe nicht verstanden, was der nächste Schritt nach vorne sein sollte“, sagte De Zerbi später gegenüber der Zeitung Daily Telegraph. „Man kann mir zwar eine Gehaltsverdopplung anbieten, aber wenn ich keinen Traum oder kein Ziel vor Augen habe, kann ich nicht mein Bestes geben, wie ich es gerne würde. Ich würde meine Motivation und den Sinn verlieren, den ich immer im Fußball hatte...

    Deshalb habe ich mich entschlossen, den Verein zu verlassen, auch wenn ich das nicht wollte und es mir fast wehgetan hat.“

    Positiv war, dass De Zerbi ein gefragter Mann war. Seine Arbeit in Brighton hatte die Aufmerksamkeit der Elite der Premier League auf sich gezogen, und auch mehrere Vereine der Serie A waren an seinen Diensten interessiert. Während De Zerbi erwartungsgemäß schnell wieder eine Trainerstelle antrat, sorgte seine Entscheidung, dies in Marseille zu tun, für Stirnrunzeln.

  • „Wie ein Fan, der die Mannschaft trainiert“

    In gewisser Weise passten De Zerbi und Marseille gut zusammen – zumindest auf emotionaler Ebene. Der temperamentvolle Trainer und der chaotischste Verein Frankreichs teilten eine Leidenschaft für den Sport, die an Besessenheit grenzte – was erklärt, warum De Zerbi sich in dieser Stadt so wohlfühlte.

    Er „verstand“ Marseille wirklich und wusste, was OM für die Fans bedeutete. Wie der ehemalige Mittelfeldspieler von Marseille, Samir Nasri, gegenüber Canal+ Foot sagte: „De Zerbi war wie ein Fan, der die Mannschaft trainierte. Niederlagen gingen ihm sehr nahe.“

    Diese Aussage ist zweifellos unbestritten. Nach der schmerzhaften Niederlage von Marseille im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain im Trophee des Champions am 8. Januar brach er in der Umkleidekabine in Tränen aus.

    „Ich habe noch nie nach einer Niederlage geweint, aber heute habe ich es getan, weil diese Niederlage wehtut“, gestand er. „Wir wollten unsere Spuren in der Geschichte dieses Vereins hinterlassen und einen Pokal gewinnen, aber das ist uns nicht gelungen. Wir hatten uns besonders gut auf das beste Team Europas vorbereitet, das 2025 alles gewonnen hatte, und dieses Mal hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber wir müssen von uns selbst verlangen, immer so zu spielen, mit Charakter, Technik und Verteidigung.“

    Die mangelnde Konstanz von Marseille trieb De Zerbi jedoch in den Wahnsinn und kostete ihn letztendlich seinen Job.

  • „Meine Schuld“

    Genau wie in Brighton hatte De Zerbi ein erfolgreiches erstes Jahr in Marseille und sicherte sich mit dem zweiten Platz in der Ligue 1 die Qualifikation für die Champions League. Aber wie De Zerbis ungewöhnliche, aber geniale Idee für ein Trainingslager in Rom am Ende der Saison deutlich machte, war es keineswegs ein reibungsloser Verlauf gewesen.

    Im Gegenteil, es gab bereits Anzeichen für den Stress und die Belastungen, die schließlich zum Ende seiner Amtszeit führen sollten. Tatsächlich drohte De Zerbi bereits drei Monate nach Beginn der Saison 2024/25 mit seinem Rücktritt, nachdem er am 8. November zu Hause mit 1:3 gegen Auxerre verloren hatte.

    „Wenn ich das Problem bin, bin ich bereit zu gehen. Ich werde das Geld zurücklassen und meinen Vertrag zurückgeben“, sagte De Zerbi gegenüber Reportern. „ Ich bin wegen des Velodrome nach Marseille gekommen, aber ich schaffe es nicht, dass die Spieler hier das zeigen, was ich im Training und in Auswärtsspielen sehe. Das ist meine Schuld, das ist meine Verantwortung.“

    Es gab auch mehrere Auseinandersetzungen zwischen De Zerbi und Spielern, von denen er glaubte, dass sie entweder nachlässig waren oder nicht vollständig zu schätzen wussten, was für ein „Privileg“ es war, Marseille zu vertreten. Während einer besonders hässlichen Auseinandersetzung mit Ismael Kone wies De Zerbi den Kanadier wegen angeblicher mangelnder Einsatzbereitschaft vom Trainingsplatz und forderte ihn dann wütend auf, seinen Agenten anzurufen.

    Es überrascht nicht, dass Kone wütend reagierte, als er vor allen seinen Teamkollegen praktisch aufgefordert wurde, den Verein zu verlassen. Seit er Marseille verlassen hat, zunächst auf Leihbasis zu Rennes und dann durch einen dauerhaften Transfer zu Sassuolo, ärgert sich der Kanadier jedoch mehr darüber, dass der Verein den Vorfall genutzt hat, um die Veröffentlichung einer Dokumentation über die Saison 2024/25 anzukündigen.

    Damit hat Marseille jedoch nur den Verdacht verstärkt, dass der Verein sich eher an der Vorstellung ergötzt, dass es einer besonderen Persönlichkeit bedarf, um in einem so anspruchsvollen Umfeld zu überleben – geschweige denn zu gedeihen. Am Ende wurde es jedoch sogar für De Zerbi selbst zu viel.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Unvermeidlicher Ausstieg

    Noch vor zwei Monaten betonte De Zerbi, dass er „auf lange Sicht“ bei Marseille bleiben wolle. „Ich möchte länger als drei Spielzeiten bleiben und einer der dienstältesten Trainer in der Vereinsgeschichte werden“, wurde er von der Gazzetta dello Sport zitiert. „Ich fühle mich trotz der Kritik und Verwirrung wohl.“

    Nach einer Saison, die mit einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Adrien Rabiot und Jonathan Rowe in der Umkleidekabine begann, die ein schockierter De Zerbi mit einer „Schlägerei in einer Bar“ verglich, war er jedoch ganz offensichtlich am Ende seiner Kräfte, als Marseille am 28. Januar aus der Champions League ausschied. Die Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind, war etwas unglücklich, da ein Kopfballtor in letzter Sekunde von Benficas Torhüter Anatoliy Trubin sie aus den Play-off-Plätzen verdrängte, aber Marseille hatte es nach einer bitteren 0:3-Niederlage beim Club Brügge in ihrem letzten Gruppenspiel nicht verdient, weiterzukommen.

    De Zerbi war sowohl fassungslos als auch angewidert von der erbärmlichen Kapitulation im Jan-Breydel-Stadion, aber trotz Berichten, dass er während der entscheidenden Gespräche mit Clubpräsident Pablo Longoria und Sportdirektor Medhi Benatia seinen Rücktritt eingereicht hatte, beschloss er, zu versuchen, die Saison von OM zu retten. Dies erwies sich jedoch als vergebliche Mühe.

    Drei Tage nach dem Debakel in Brügge verspielte Marseille in den letzten acht Minuten des Unentschiedens gegen Paris FC einen Zwei-Tore-Vorsprung. Der Sieg im Coupe de France gegen Rennes hob die Stimmung, doch dann kam die entscheidende Niederlage im Le Classique, die De Zerbi nach eigenen Angaben erneut in einen Zustand „völliger Verzweiflung” versetzte.

    „Wir haben uns so gut wie möglich auf das Spiel vorbereitet, aber offensichtlich waren wir nicht gut vorbereitet”, gab er zu. „Wir müssen verstehen, warum. Warum fahren wir nach Brügge und spielen so? Warum kommen wir hierher und spielen so? Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen, ich weiß nicht, was los ist.”

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    „Eher Psychologe als Trainer“

    De Zerbi hatte es im Grunde genommen nicht geschafft, die Ursache für die Schizophrenie seiner Mannschaft zu finden. In der einen Woche sahen sie wie potenzielle Weltmeister aus, in der nächsten waren sie völlig ratlos.

    „Ich würde gerne verstehen, warum wir hier in Marseille systematisch diese Achterbahnfahrten, diese Höhen und Tiefen erleben“, sagte De Zerbi nach einer besonders frustrierenden Heimniederlage gegen Nantes am 4. Januar. „Dies ist meine zwölfte Saison als Trainer, aber heute muss man eher Psychologe als Trainer sein.“ Letzteres ist definitiv eine Rolle, für die De Zerbi ungeeignet ist.

    Er mag zwar in seiner Herangehensweise an Spiele akribisch sein, aber er ist selten – wenn überhaupt – ruhig, gelassen und gefasst, insbesondere im Umgang mit Spielern. Tatsächlich ist es ziemlich aufschlussreich, dass der ehemalige Liverpooler Flügelspieler Adam Lallana beim Vergleich von De Zerbi mit Klopp verriet, dass er seinen Teamkollegen in Brighton oft sagen musste, sie sollten sich die Dinge, die ihnen auf dem Trainingsplatz gesagt wurden, nicht zu Herzen nehmen. „Macht euch keine Sorgen“, sagte er, „es ist gut gemeint.“

    De Zerbis Siegeswille steht außer Frage, und seine Intensität ist Teil dessen, was seine Mannschaften so sehenswert macht, aber der überwiegende Eindruck ist der eines Menschen, der noch nicht die richtige Balance zwischen Leidenschaft und Gelassenheit gefunden hat. In dieser Hinsicht ähnelt er ein wenig Antonio Conte – allerdings ohne die Meistertitel. Und genau dieser Mangel an Erfolg ist der Grund, warum viele Menschen De Zerbi und seine Methoden zunehmend kritisch sehen.

    „Selbstbewusstsein ist eine Tugend, aber hier haben wir es mit einem riesigen Ego zu tun“, sagte der ehemalige Stürmer von Marseille und Frankreich, Christophe Dugarry, gegenüber RMC Sport. „Er hat Sassuolo und Brighton trainiert, aber er redet, als hätte er zwei Champions-League-Titel gewonnen.“

    Nachdem Dugarry bei De Zerbis Ankunft im Velodrome so große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte, glaubt er nun, dass der 46-Jährige „überbewertet“ ist, ein „mittelmäßiger Trainer“ und schlechter Menschenführer, der mit seinen Auswechslungen kaum Einfluss auf das Spiel nimmt.

    Natürlich wird eine so vernichtende Kritik De Zerbi wahrscheinlich nicht daran hindern, bald einen neuen Job zu finden. Tatsächlich verließ er das Velodrome mit der besten Siegquote (57) aller Trainer von Marseille seit der Jahrtausendwende, während Pierre-Emerick Aubameyang zu den zahlreichen Spielern gehörte, die dem Italiener Tribut zollten. „Aus Erfahrung weiß ich, dass man einen Trainer wie dich nicht jeden Tag findet“, schrieb der erfahrene Stürmer in den sozialen Medien.

    De Zerbi ist zweifellos eine seltene Spezies, eine einzigartige Persönlichkeit mit der Fähigkeit, Mannschaften dazu zu bringen, ästhetisch ansprechenden Fußball zu spielen – und zwar schnell. Aus diesem Grund hat er in Italien und England immer noch viele Bewunderer und steht wahrscheinlich auf der Shortlist von Tottenham, um Thomas Frank als Trainer zu beerben.

    Wenn uns seine Zeit in Marseille jedoch eines gelehrt hat, dann dass es, wo auch immer er als Nächstes hingeht, wahrscheinlich nicht für lange sein wird.

