Wie geht es weiter für Roberto De Zerbi? Der Zusammenbruch von Marseille lässt vermuten, dass der ehemalige Trainer von Brighton nicht für das Management auf Elite-Niveau geeignet ist

De Zerbi hatte es im Grunde genommen nicht geschafft, die Ursache für die Schizophrenie seiner Mannschaft zu finden. In der einen Woche sahen sie wie potenzielle Weltmeister aus, in der nächsten waren sie völlig ratlos.

„Ich würde gerne verstehen, warum wir hier in Marseille systematisch diese Achterbahnfahrten, diese Höhen und Tiefen erleben“, sagte De Zerbi nach einer besonders frustrierenden Heimniederlage gegen Nantes am 4. Januar. „Dies ist meine zwölfte Saison als Trainer, aber heute muss man eher Psychologe als Trainer sein.“ Letzteres ist definitiv eine Rolle, für die De Zerbi ungeeignet ist.

Er mag zwar in seiner Herangehensweise an Spiele akribisch sein, aber er ist selten – wenn überhaupt – ruhig, gelassen und gefasst, insbesondere im Umgang mit Spielern. Tatsächlich ist es ziemlich aufschlussreich, dass der ehemalige Liverpooler Flügelspieler Adam Lallana beim Vergleich von De Zerbi mit Klopp verriet, dass er seinen Teamkollegen in Brighton oft sagen musste, sie sollten sich die Dinge, die ihnen auf dem Trainingsplatz gesagt wurden, nicht zu Herzen nehmen. „Macht euch keine Sorgen“, sagte er, „es ist gut gemeint.“

De Zerbis Siegeswille steht außer Frage, und seine Intensität ist Teil dessen, was seine Mannschaften so sehenswert macht, aber der überwiegende Eindruck ist der eines Menschen, der noch nicht die richtige Balance zwischen Leidenschaft und Gelassenheit gefunden hat. In dieser Hinsicht ähnelt er ein wenig Antonio Conte – allerdings ohne die Meistertitel. Und genau dieser Mangel an Erfolg ist der Grund, warum viele Menschen De Zerbi und seine Methoden zunehmend kritisch sehen.

„Selbstbewusstsein ist eine Tugend, aber hier haben wir es mit einem riesigen Ego zu tun“, sagte der ehemalige Stürmer von Marseille und Frankreich, Christophe Dugarry, gegenüber RMC Sport. „Er hat Sassuolo und Brighton trainiert, aber er redet, als hätte er zwei Champions-League-Titel gewonnen.“

Nachdem Dugarry bei De Zerbis Ankunft im Velodrome so große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte, glaubt er nun, dass der 46-Jährige „überbewertet“ ist, ein „mittelmäßiger Trainer“ und schlechter Menschenführer, der mit seinen Auswechslungen kaum Einfluss auf das Spiel nimmt.

Natürlich wird eine so vernichtende Kritik De Zerbi wahrscheinlich nicht daran hindern, bald einen neuen Job zu finden. Tatsächlich verließ er das Velodrome mit der besten Siegquote (57) aller Trainer von Marseille seit der Jahrtausendwende, während Pierre-Emerick Aubameyang zu den zahlreichen Spielern gehörte, die dem Italiener Tribut zollten. „Aus Erfahrung weiß ich, dass man einen Trainer wie dich nicht jeden Tag findet“, schrieb der erfahrene Stürmer in den sozialen Medien.

De Zerbi ist zweifellos eine seltene Spezies, eine einzigartige Persönlichkeit mit der Fähigkeit, Mannschaften dazu zu bringen, ästhetisch ansprechenden Fußball zu spielen – und zwar schnell. Aus diesem Grund hat er in Italien und England immer noch viele Bewunderer und steht wahrscheinlich auf der Shortlist von Tottenham, um Thomas Frank als Trainer zu beerben.

Wenn uns seine Zeit in Marseille jedoch eines gelehrt hat, dann dass es, wo auch immer er als Nächstes hingeht, wahrscheinlich nicht für lange sein wird.