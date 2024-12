City verspielte einen Derbysieg gegen United in den Schlussminuten. Bernardo Silva war hinterher entsprechend bedient.

Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat schonungslose Kritik am Auftreten des englischen Meisters in der Schlussphase bei der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester United am Sonntag geübt.