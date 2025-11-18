"Wie ein Jugendspieler": Übles Urteil für Manchester Uniteds 77-Millionen-Euro-Einkauf Benjamins Sesko

Deutlich bessere Leistungen fordert bei Betfair auch PL-Rekordtorschütze Alan Shearer: "Sie haben für ihn ungefähr 70 Millionen bezahlt. Das ist eine Menge Geld. Ich weiß, dass der Markt hitzig ist, aber das war zu viel. Sein Start war schwierig und ehrlicherweise erwarte ich keine großen Dinge von ihm."

Sesko, der vor dieser Spielzeit von RB Leipzig nach Manchester wechselte, erzielte bislang in zwölf Partien für die Red Devils zwei Tore, dazu gelang ihm noch ein Assist. Die Eingewöhnungsschwierigkeiten des slowenischen Nationalspielers spiegeln sich auch in dessen Einsatzzeiten wieder: Nur vier Begegnungen absolvierte er unter Trainer Ruben Amorim über die vollen 90 Minuten.

Für Alan Shearer ist das zu wenig: "Ich halte ihn für einen guten Spieler, mehr aber wahrscheinlich nicht." Angesichts der Ablöse müsste Sesko aus seiner Sicht "schon ein paar Tore mehr" auf dem Konto haben.

Gute Nachrichten gab es dagegen für Sesko von der Verletzungsfront. An der befürchteten schweren Knieverletzung ist er vorbeigeschrammt. Dennoch muss der 22-Jähruge laut eines Berichts von Sky Sports für rund vier Wochen zwangspausieren. Die Blessur hatte er sich beim letzten Premier-League-Spiel Uniteds gegen Tottenham Hotspur (2:2) während eines Zweikampfs mit Micky van de Ven zugezogen.