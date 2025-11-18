Auf der Insel reißt die Kritik an Manchester Uniteds 77-Millionen-Euro-Einkauf Benjamin Sesko nicht ab.
"Wie ein Jugendspieler": Übles Urteil für Manchester Uniteds 77-Millionen-Euro-Einkauf Benjamins Sesko
Robbie Fowler sieht Viktor Gyökeres vor Benjamin Sesko
Robbie Fowler, ehemaliger Torjäger der englischen Nationalmannschaft und von Uniteds Erzrivale FC Liverpool, ist kein großer Fan Seskos. Im Vergleich zum ebenfalls für viel Geld in die Premier League gewechselten Viktor Gyökeres (27, FC Arsenal) schneidet Sesko in seinem Vergleich bei Adventure Gamers schlechter ab: "Für mich ist das Gyökeres, das liegt auf der Hand. Er ist wahrscheinlich besser für die Premier League geeignet. Er versteht, was es hier an Geschwindigkeit, Energie und Einsatz braucht."
Sesko dagegen habe auf diesem Gebiet "von Zeit zu Zeit" Defizite. Fowlers drastisches Urteil: "Ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, aber manchmal wirkt er wie ein Jugendspieler. Ich zweifle nicht daran, dass er ein guter Spieler ist. Seine Fähigkeiten stehen außer Frage, aber im Moment sieht Gyökeres für mich viel besser gerüstet aus."
- Getty Images
Benjamin Sesko: Zwei Tore in zwölf Spielen
Deutlich bessere Leistungen fordert bei Betfair auch PL-Rekordtorschütze Alan Shearer: "Sie haben für ihn ungefähr 70 Millionen bezahlt. Das ist eine Menge Geld. Ich weiß, dass der Markt hitzig ist, aber das war zu viel. Sein Start war schwierig und ehrlicherweise erwarte ich keine großen Dinge von ihm."
Sesko, der vor dieser Spielzeit von RB Leipzig nach Manchester wechselte, erzielte bislang in zwölf Partien für die Red Devils zwei Tore, dazu gelang ihm noch ein Assist. Die Eingewöhnungsschwierigkeiten des slowenischen Nationalspielers spiegeln sich auch in dessen Einsatzzeiten wieder: Nur vier Begegnungen absolvierte er unter Trainer Ruben Amorim über die vollen 90 Minuten.
Für Alan Shearer ist das zu wenig: "Ich halte ihn für einen guten Spieler, mehr aber wahrscheinlich nicht." Angesichts der Ablöse müsste Sesko aus seiner Sicht "schon ein paar Tore mehr" auf dem Konto haben.
Gute Nachrichten gab es dagegen für Sesko von der Verletzungsfront. An der befürchteten schweren Knieverletzung ist er vorbeigeschrammt. Dennoch muss der 22-Jähruge laut eines Berichts von Sky Sports für rund vier Wochen zwangspausieren. Die Blessur hatte er sich beim letzten Premier-League-Spiel Uniteds gegen Tottenham Hotspur (2:2) während eines Zweikampfs mit Micky van de Ven zugezogen.
Benjamin Sesko: Die Transfergeschichte
- 2019: von NK Domzale zu RB Salzburg (Ablöse: 2 Millionen Euro)
- 2019: von RB Salzburg zum FC Liefering (Leihe)
- 2023: von RB Salzburg zu RB Leipzig (Ablöse: 31,65 Millionen Euro)
- 2025: von RB Leipzig zu Manchester United (Ablöse: 77 Millionen Euro)