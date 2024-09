"Wie dumm muss man als VAR sein?": Heftige Kritik nach Premieren-Elfmeter für Real Madrids Kylian Mbappé

Mit einem Elfmeter macht Real im Heimspiel gegen Real Betis den Deckel drauf. Der Strafstoß sorgt für Diskussionen.

Der ehemalige Weltfußballer Marco van Basten hat die Elfmeter-Entscheidung im LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Real Betis (2:0) heftig kritisiert.

Der Schiedsrichter hatte nach einem angeblichen Foul von Gäste-Keeper Rui Silva an Vinícius Júnior in der Schlussphase auf Strafstoß entschieden. Der Video Assistant Referee (VAR) schaute sich die Szene an und bestätigte die Entscheidung. Reals Star-Neuzugang Kylian Mbappé trat an und schnürte vom Punkt seinen ersten Doppelpack für die Königlichen.