Wie die Präsidentschaftswahlen in Barcelona Marcus Rashfords Zukunft beeinflussen könnten, während Michael Carrick eine Rückkehr zu Man Utd ins Auge fasst

Die Fans, die Rashford angefeuert haben, stehen kurz vor einer Präsidentschaftswahl. Mitte März werden sie entscheiden, wer Barcelona in den nächsten fünf Jahren führen wird. Der derzeitige Präsident Laporta ist der Favorit für eine Verlängerung seiner zweiten Amtszeit, die 2021 begann. Einen Großteil seiner Popularität verdankt er der Ära von Pep Guardiola und Lionel Messi.

Die Times berichtet, dass Laportas derzeitiges Mandat „pragmatischer ist und er weniger als mutiger Idealist, sondern eher als geschickter Feuerwehrmann zur Wiederwahl antritt“. Er hat versucht, den FC Barcelona durch schwierige finanzielle Zeiten zu führen und gleichzeitig eine aufwendige Sanierung des Camp Nou zu überwachen.

Auf dem Transfermarkt wurde nach Schnäppchen gesucht, wobei Rashford zu einem Bruchteil seines früheren Marktwerts als verfügbar galt. Die Times weist darauf hin, dass „all diese Aspekte des Rashford-Pakets gut in Laportas Wahlprogramm passen”.

Die Konkurrenten um das Präsidentenamt werden jedoch mehr fordern. Victor Font, ein weiterer Spitzenkandidat, hat die Anhänger aufgefordert, „zu entscheiden, ob wir mit einem System im Stil der 1980er Jahre weitermachen wollen, das sich um eine einzelne Person dreht, oder ob wir uns für ein pluralistisches Projekt entscheiden, das die Besten der Welt in allen Bereichen zusammenbringt, um den sportlichen Erfolg aufrechtzuerhalten und die Zukunft des Vereins zu sichern“.

Laporta wird durch die Tatsache unterstützt, dass Barcelona derzeit an der Spitze der La Liga steht, im Achtelfinale der Champions League und im Halbfinale der Copa del Rey steht und bereits den Clásico-Rivalen Real Madrid im spanischen Supercup besiegt hat.

Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!