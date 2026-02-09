Getty
Wie die Präsidentschaftswahlen in Barcelona Marcus Rashfords Zukunft beeinflussen könnten, während Michael Carrick eine Rückkehr zu Man Utd ins Auge fasst
Kaufoption: Barcelona kann Rashford für 30 Millionen Euro kaufen.
Rashford wechselte im Sommer 2025 nach Katalonien, nachdem er von Ruben Amorin bei Old Trafford als überflüssig eingestuft worden war. Er verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison bei Aston Villa, bevor er die Chance ergriff, sich dem europäischen Spitzenklub anzuschließen.
Barca kann den 28-jährigen Stürmer für 30 Millionen Euro (26 Millionen Pfund/36 Millionen Dollar) verpflichten, wobei ein dauerhafter Transfer angestrebt wird. Bislang sollen noch keine direkten Gespräche mit Manchester United stattgefunden haben.
Rashford hat sich jedoch bei den Einheimischen in Barcelona beliebt gemacht. Als er beim 3:0-Sieg gegen Real Mallorca ausgewechselt wurde, erhielt er Standing Ovations. Seine Popularität im Camp Nou steigt weiter, aber Ereignisse außerhalb des Spielfelds könnten die Angelegenheit komplizieren.
Präsidentschaftswahlen: Laporta will die Kontrolle behalten
Die Fans, die Rashford angefeuert haben, stehen kurz vor einer Präsidentschaftswahl. Mitte März werden sie entscheiden, wer Barcelona in den nächsten fünf Jahren führen wird. Der derzeitige Präsident Laporta ist der Favorit für eine Verlängerung seiner zweiten Amtszeit, die 2021 begann. Einen Großteil seiner Popularität verdankt er der Ära von Pep Guardiola und Lionel Messi.
Die Times berichtet, dass Laportas derzeitiges Mandat „pragmatischer ist und er weniger als mutiger Idealist, sondern eher als geschickter Feuerwehrmann zur Wiederwahl antritt“. Er hat versucht, den FC Barcelona durch schwierige finanzielle Zeiten zu führen und gleichzeitig eine aufwendige Sanierung des Camp Nou zu überwachen.
Auf dem Transfermarkt wurde nach Schnäppchen gesucht, wobei Rashford zu einem Bruchteil seines früheren Marktwerts als verfügbar galt. Die Times weist darauf hin, dass „all diese Aspekte des Rashford-Pakets gut in Laportas Wahlprogramm passen”.
Die Konkurrenten um das Präsidentenamt werden jedoch mehr fordern. Victor Font, ein weiterer Spitzenkandidat, hat die Anhänger aufgefordert, „zu entscheiden, ob wir mit einem System im Stil der 1980er Jahre weitermachen wollen, das sich um eine einzelne Person dreht, oder ob wir uns für ein pluralistisches Projekt entscheiden, das die Besten der Welt in allen Bereichen zusammenbringt, um den sportlichen Erfolg aufrechtzuerhalten und die Zukunft des Vereins zu sichern“.
Laporta wird durch die Tatsache unterstützt, dass Barcelona derzeit an der Spitze der La Liga steht, im Achtelfinale der Champions League und im Halbfinale der Copa del Rey steht und bereits den Clásico-Rivalen Real Madrid im spanischen Supercup besiegt hat.
Rückkehr zu ManUtd? Carrick möchte Rashford zurück im Old Trafford sehen.
United hofft, dass sie noch nicht ganz aus dem Rennen sind, nachdem Amorim Anfang Januar von seinen Aufgaben als Trainer in Old Trafford entbunden wurde. Michael Carrick hat nun vorübergehend das Sagen und möchte Rashford angeblich zurückholen, wenn er im Sommer dauerhaft zum Trainer ernannt wird.
Die Times behauptet, dass eine Rückkehr nach Manchester „angesichts der guten Stimmung um Rashford in Barcelona eine ferne Perspektive zu sein scheint“. Sie räumt jedoch ein, dass „eine Präsidentschaftswahl die Lage plötzlich verändern kann“.
Rashford wurde geraten, seine Verbündeten in Katalonien zu „zählen“ und sich nicht von den kühnen Behauptungen der Präsidentschaftskandidaten bezüglich vermeintlicher Transfers hochkarätiger Spieler beeinflussen zu lassen. Er ist vor Ort und hat die besten Voraussetzungen, um einen längeren Aufenthalt zu erreichen.
Rashford fällt neben Wunderkind Yamal ins Auge
Barca-Chef Hansi Flick hat angedeutet, dass er den englischen Nationalspieler gerne behalten würde. Der deutsche Taktiker sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit Marcus und denke, dass er uns mit seinem Potenzial, seiner Schnelligkeit und seiner Technik noch mehr bieten kann.“
Es wird behauptet, dass Rashfords Rolle als Einwechselspieler nicht „als Zeichen dafür verstanden werden sollte, dass er in der Stürmerhierarchie untergeordnet ist“. Nur das Teenager-Wunderkind Lamine Yamal hat in dieser Saison mehr Spielminuten als Rashford im Angriff absolviert.
Der Engländer hat außerdem die zweistellige Marke bei Toren und Vorlagen erreicht, wobei er sich mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Abschlussstärke bei den anspruchsvollen Fans beliebt gemacht hat. Es gibt keine Garantien für seine Zukunft, aber die Karten im Camp Nou scheinen zu Rashfords Gunsten zu fallen.
