Wie bei der EM 2024! Real Madrids Matchwinner Jude Bellingham droht nach dem Clasico ein Nachspiel

Für Bellingham wären Ermittlungen wegen eben dieser Geste nichts Neues: Sie brachte ihm bereits bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland Ärger ein. Weil er seinen Treffer für die Three Lions im Achtelfinale gegen die Slowakei demonstrativ vor der gegnerischen Bank mit dem Griff in den Schritt gefeiert hatte, bekam er von der UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro aufgebrummt und wurde für ein Spiel auf Bewährung gesperrt. Bellingham erklärte seine Geste später damit, er habe Freunde auf der Tribüne grüßen wollen.

Auch für sein neuerliches "Vergehen", sollte es denn eines sein, müsste der 22-Jährige mit einer Geldstrafe oder schlimmstenfalls einer Sperre rechnen. Dass es so weit kommt, ist aber unwahrscheinlich. Ein Präzedenzfall dazu ist ausgerechnet jener von Ex-Real-Star Gareth Bale, der 2019 im Derby gegen Atletico mit der in Spanien als beleidigend geltenden "corte-de-mangas"-Geste vor den Atleti-Anhängern feierte. Der Waliser kam damals aber ungeschoren davon.