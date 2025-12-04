Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Werder Bremen, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für die Heimspiele des SVW in der Bundesliga bestellen

Ihr wollt die Heimspiele von Werder Bremen vor Ort im Weserstadion verfolgen? GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr ganz einfach an Karten für Werder-Heimspiele kommt.

Werder Bremen ist unter dem neuen Trainer Horst Steffen sehr solide in die Saison gestartet. Nach zwölf Spieltagen steht eine ausgeglichene Bilanz von jeweils vier Siegen, Unentschieden und Niederlagen zu Buche. Dies ergibt 16 Punkte und somit den neunten Platz in der Bundesliga. Berühmt ist Werder aber auch aufgrund der tollen Atmosphäre bei den Heimspielen im Weserstadion. Ihr wollt diese Stimmung Mal erleben?

GOAL verrät Euch, wo Ihr Euch ganz einfach Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel von Werder Bremen besorgen könnt.

    Karten für ein Werder-Heimspiel in der Bundesliga könnt Ihr Euch ganz einfach über Eventim holen. Dieses Jahr spielt die Mannschaft von Trainer Horst Steffen nur mehr einmal im Weserstadion und zwar gegen den VfB Stuttgart am Sonntag, 14. Dezember. Falls Ihr dort dabei sein wollt, müsst Ihr aber bald zuschlagen. Auf Eventim stehen Euch mehrere Sitz- und Preiskategorien zur Verfügung. Die billigsten Plätze kosten 41 Euro, für die teuersten Tickets müsst Ihr 85 Euro hinblättern.

    Falls Ihr ein Ticket kauft oder schon besitzt, aber nicht hingehen könnt, hat Eventim auch eine Lösung für Euch. Denn über fanSALE könnt Ihr Eure Karten ganz einfach auf dem verifizierten Zweitmarkt ver- oder einkaufen.

    • Event: Heimspiele von Werder Bremen
    • Wettbewerb: Bundesliga Saison 2025/26
    • Nächstes Heimspiel: Sonntag, 14. Dezember, 19.30 Uhr vs. VfB Stuttgart
    • Ort: Weserstadion, Bremen
    • Tickets: Eventim

  • Werder Bremen: Die nächsten Spiele im Überblick

    Datum & UhrzeitHeimGast
    7. Dezember, 15.30 UhrHamburger SVWerder Bremen
    14. Dezember, 19.30 UhrWerder BremenVfB Stuttgart
    20. Dezember, 15.30 UhrFC AugsburgWerder Bremen
    10. Januar, 20.30 UhrWerder BremenTSG Hoffenheim
    13. Januar, 20.30 UhrBorussia DortmundWerder Bremen
