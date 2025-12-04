Werder Bremen, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für die Heimspiele des SVW in der Bundesliga bestellen

Werder Bremen ist unter dem neuen Trainer Horst Steffen sehr solide in die Saison gestartet. Nach zwölf Spieltagen steht eine ausgeglichene Bilanz von jeweils vier Siegen, Unentschieden und Niederlagen zu Buche. Dies ergibt 16 Punkte und somit den neunten Platz in der Bundesliga. Berühmt ist Werder aber auch aufgrund der tollen Atmosphäre bei den Heimspielen im Weserstadion. Ihr wollt diese Stimmung Mal erleben?

GOAL verrät Euch, wo Ihr Euch ganz einfach Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel von Werder Bremen besorgen könnt.